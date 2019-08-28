「九三軍人節向軍人致敬」活動各縣市場地表。(黃福其／攝)

九三軍人節將屆，國民黨與八百壯士捍衛中華協會上午宣布將於9月3日當天上午9點30分，在全台21縣市（澎湖於9月1日舉辦）同步連線發起「九三軍人節向軍人致敬」活動，表達對軍人的敬意、緬懷為保衛中華民國而犧牲的軍民，預估約有4、5萬人參與。韓國瑜北辦主任鄭世維呼籲大家攜手合作，不是到了選舉，才向國軍致敬，也不是到了選舉，才要捍衛我們國家。

國民黨上午舉辦記者會，公布活動規劃，八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷致詞時表示，九三軍人節的由來是八年抗戰勝利，台灣回到中華民國懷抱，因此，九三軍人節不只是軍人的節日，而是中華民國的節日，台灣全體同胞應該深深感念為國犧牲的軍民同胞們。

他進一步指出，經過八二三砲戰、古寧頭大捷等重要戰役後，讓中華民國生存得以生存，也讓台灣經濟發展，迄今依然屹立不搖，所以紀念九三軍人節是向為了捍衛中華民國，讓台灣回歸祖國懷抱而犧牲的軍民同胞致敬，也為了中華民國的永續發展，活動深具意義。

吳斯懷也痛批民進黨，去年指「八二三砲戰是國共內戰、有什麼好紀念的」，今年為了選舉就蹭八二三，跑到金門紀念，但老兵及遺眷沒有任何感動；北市辦音樂會，柯郭王3人輪流換位置照，老兵及遺眷淪為配角，很多老兵在問「到底音樂會是為誰辦的？」

鄭世維則表示，九三軍人節是值得紀念的日子，我們要向國軍致上最崇高的敬意。他說，沒有國哪有家，沒有國軍就沒有國家，大家要珍惜過去國軍對國家的貢獻，寄望未來所有國軍都能保家衛國。

國民黨組發會社會志工部主任水雲翔呼籲，9月3日雖然是上班日，但為了紀念過去捍衛中華民國的將士們，期勉現在辛苦保家衛國的國軍弟兄，希望大家能一起參與這項活動。

國民黨指出，當天活動台北市主場在立法院旁的濟南路，黨主席吳敦義會出席，帶頭向國軍致敬。

(中時 )