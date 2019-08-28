高雄市長韓國瑜去年掀起「韓流」，至今仍有許多死忠支持者。然而，宅神朱學恒提及，他的臉書近日經常被韓粉洗版，他說身為一個熱愛觀察的男人，準備開發副本職業，「韓粉生態學家」。他也分享兩個韓粉特點，並透露之後會陸續推出製作專題。不過也有網友質疑這些都是假韓粉。

朱學恒在臉書指出，最近經常有北七韓粉到他臉書洗版，身為一個熱愛觀察的男人，他準備開發副本職業，「韓粉生態學家」，同時身兼韓粉生物系系主任。他也特別分享兩個特點，之後會陸續推出製作專題。

朱學恒提及，韓粉口頭禪一，「你憑甚麼指控我們韓粉，一定是反串的，一定是蔡英文派來的」。口頭禪二，「愛與包容~~~愛與包容*50次」，但其實打字一路栽贓抹黑不遺餘力。朱學恒還照樣造句：「說反對韓總的人都是拿郭台銘錢，這肥豬一定是向當權派低頭了，你這肥豬真是下賤到了極點。喔，我們愛與包容」。

這篇文章引來熱議，有網友表示「請問朱大何時會開英粉，柯粉，王粉，郭粉，各生物解析呢？」朱則回應「要先等我開完韓粉課，畢竟東西有點多。要不是最近韓粉搶出頭我應該先開英粉課的，畢竟打了好幾年」。

也有網友認為「這種多半是假韓粉真1450」、「說真的，打出這些字的人，我在韓粉圈還真沒看過」、「這是什麼鬼韓粉，明明就是韓黑反串順便罵你的！朱大不要被騙了啊！！韓粉都是正能量滿載兼愛與包容的啊」。

(中時電子報)