18名長榮空少報到 預計12月上線 11:492019/08/28 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮航空首批男性空服員。（讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空今年6月發生空服員罷工，公司決定從地勤徵才轉調空服，首度有男性空服員加入，18名男空服已於前天報到。此外，長榮宣布今年要從外面招募200名空服員，截止日期為8月31日，目前已收到超過6000份履歷，報名盛況絲毫不受罷工爭議影響。 長榮航空證實，地轉空的空服員將分梯次報到，第一梯次的18位男性空服學員已於8月26日報到，分別來自機場運務、客服、客運、貨運等單位，接下來將接受為期80天密集完整的訓練，預計11月下旬結訓後分批上機實習，將於12月正式上線服務。 (中時 ) #空服員 #長榮 #航空 #空服 #罷工 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸捧年薪900萬元 挖角海外機師 04:092019/08/24 焦點新聞 長榮中學減薪爭議 董事長校長閃辭 04:102019/08/24 地方新聞 航空旅遊業重傷，政府責任大 04:102019/08/26 產業特刊 工總理事何語：台灣製造業缺乏人力 13:182019/08/26 政治 陸客歸零倒數 冬季航班先遭殃 04:102019/08/27 話題觀察 中國人壽、長榮航空攜手SAS 首進校園尋找AI新銳 12:282019/08/27 財經 長中財務危機 民代疑人謀不臧 12:432019/08/27 政治 長榮航聯手中壽 進校園尋找AI新銳 15:062019/08/27 財經 沒人性！國泰航空：機上氧氣瓶遭惡意排氣 17:022019/08/27 兩岸 獨》年底飛上天！長榮航空首批男空服亮相 10:012019/08/28 生活 生活熱門新聞 獨》年底飛上天！長榮航空首批男空服亮相 - 生活 秋颱侵台預測出爐 氣象局警告：恐災情大 - 生活 街頭上演百位男女上空！2019坦胸大遊行 - 生活 俄國畫家好意遭拒！林佳龍要求觀光局收回發言 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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