長榮航空今年6月發生空服員罷工，公司決定從地勤徵才轉調空服，首度有男性空服員加入，18名男空服已於前天報到。此外，長榮宣布今年要從外面招募200名空服員，截止日期為8月31日，目前已收到超過6000份履歷，報名盛況絲毫不受罷工爭議影響。

長榮航空證實，地轉空的空服員將分梯次報到，第一梯次的18位男性空服學員已於8月26日報到，分別來自機場運務、客服、客運、貨運等單位，接下來將接受為期80天密集完整的訓練，預計11月下旬結訓後分批上機實習，將於12月正式上線服務。

(中時 )