外傳北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩將開始利用休假、下班時間到台北市基層跑行程，30日還將在市府顧問蔡壁如陪同下到龍山寺上香，外界視為開始替明年立委選舉暖身，尤其她的戶籍就在北市第一選區，極有可能投入該區選戰。市長柯文哲今早受訪時並未否認此消息，還大讚學姊絕對是合格的候選人。

台灣民眾黨昨正式通過內政部審核，但柯文哲今表示，還要拿去法院公證、開銀行帳戶、寫網站，因為沒有各地樁腳，一定要用網站來登錄入黨，所以要入黨的朋友，請耐心等待一下，要走完這些程序可能還要1個月。

至於民眾黨正式成立後對於立委選戰的布局，例如學姊基層走透透是否為了暖身？柯文哲不否認此事，更大讚黃瀞瑩絕對是合格的候選人，因為深受年輕人喜愛，只不過要從市府走出去要跟市民say hello握手，從那個微笑、握手都要訓練；至於學姊對於參選意願如何？柯說，一半一半吧！

不過，黃瀞瑩雖表示，之前都在市府內做媒體與網路，所以接下來會在蔡壁如陪同下到地方上走一走，也是了解地方上真實的生態，主要會利用下班或休假時間，但對於參選與否，她態度保留表示，目前沒想那麼多，把副發言人工作做好再說。

(中時 )