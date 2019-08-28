台北市長柯文哲質疑蔡英文總統的「台灣價值」沒說清楚；蔡總統今受訪表示，民選總統就是「人民希望我們每一天都努力的工作，把工作做好，那不是選我們來做名嘴，也不是來鬥嘴的啦。」

此外，鴻海創辦人郭台銘參選總統可能性越來越高，蔡英文總統今被問到，郭台銘會成為2020總統大選的對手時表示，現在的很多情勢都還在發展當中，也持續的觀察，那最重要的就是，「我們要以最好的的政績，對未來的願景。最好的團隊來進行這項選舉」。

至於台灣價值，總統說，台灣價值的核心就是「我們主權、我們的安全，還有我們的民主、自由生活的方式，我們要繼續維持，那這些都是總統最基本的一個責任，那也是我每天都在做的事情。」

總統說，尤其是民選的總統，來自於人民的付託，就是希望人民希望我們每一天都努力的工作，把工作做好吧。

至於總統日前提到台灣駐紐約辦事處的大樓為自己擔任行政院副院長時購入，被外交官及前總統陳水扁打臉拖了一週後，日前才在臉書道歉，今受訪時她親自說明，對這件事情，因為在那段時間確實有幾個類似的計畫在討論，「所以我的記憶確實有不正確的地方，對游院長（時任院長游錫堃）感到非常不好意思。」

(中時 )