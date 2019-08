台大醫學院內科特聘教授吳明賢。(李侑珊攝)

腸道菌生成的氧化三甲胺(trimethylamine N-oxide, TMAO),已被發現為導致心血管疾病的重要成因,台大醫學院內科特聘教授吳明賢與台大食科所特聘教授沈立言團隊發現,吃下過多的肉鹼(carnitine)與膽鹼(choline),在胃腸道會被部分腸內菌分解形成三甲胺(trimethylamine, TMA),意即代表吃葷比吃素更容易罹患心血管疾病,研究已取得台美專利,並獲刊於國際腸胃醫學知名期刊《Gut》,並可使用於健康檢查。

吳明賢表示,心血管代謝疾病是十大死因之一,過往的研究已發現,人若吃下紅肉與蛋等含肉鹼與膽鹼食物,例如牛排,體內腸道菌的排泄物易產生氧化三甲胺。長期累積高濃度的氧化三甲胺,會經血管壁巨噬細胞堆積、促進血小板凝集等機轉,導致心肌梗塞等心血管疾病。

台大團隊去年成功開發口服肉鹼耐量試驗,進行腸道菌生成氧化三甲胺的功能性檢測。吳明賢提到,肉鹼是運動員用於補充肌力的食用物質。研究團隊並觀察病人服用不同含量的肉鹼,每隔24小時檢測一次,發現葷食者體內易產生氧化三甲胺,產生機率是素食者的10倍。該研究將氧化三甲胺的濃度分成四個等級,若體內濃度達最高等級6.2%以上,三年內發生心血管疾病的機率比其他人高。

吳明賢說,研究團隊正與台大醫院心臟科合作,將這套口服肉鹼耐量試驗用於心血管病人的臨床研究。未來也將進一步利用藥物、益生菌、益生質,甚至益生菌代謝物,開發新一代心血管疾病預防與治療方法。

沈立言說:「You are what you eat」,建議60公斤者每天吃5公克生大蒜,就有預防心血管疾病的潛力。若已被檢測為易生成氧化三甲胺的體質,還是少吃紅肉,才是最佳保健之道。

該研究由科技部補助,研究成果目前已取得台灣與美國先期專利,並獲刊於國際腸胃醫學知名期刊《Gut》。科技部表示,目前吳明賢教授團隊正與心臟科合作,將實際運用於心血管病人進行臨床研究,觀察飲食控制對心血管病人腸道菌生成TMAO能力的影響,未來將進一步利用藥物、益生菌、益生質,甚至益生菌代謝物,開發新一代心血管疾病預防與治療方法。

