去年10月發生普悠瑪列車翻覆事故，台鐵局前局長范植谷、周永暉、鹿潔身三人均記過處理，今日確定第二波行政懲處名單，共12名員工受到懲處，其中司機員尤振仲遭記一大過、兩小過，懲處最重，運務處長則被加重懲處，從原先一申誡改記兩申誡。

根據交通部懲處名單，第二波懲處人數共12人，司機員尤振仲遭記一大過與兩小過、台鐵局副總工程司遭記兩小過、運務處長遭記兩申誡、電務處長遭記兩申誡、台北機務段陳姓司機員遭記兩申誡、台北機務段王姓工務員與黃姓助理工務員遭記兩申誡。

其餘副業營運中心總經理、台北機務段羅姓與趙姓助理工務員、台北機務段施姓與丁姓技術助理等人，均遭記一支申誡。

另外，交通部7月也確定台鐵局前局長范植谷、周永暉、鹿潔身三人的懲處案，確定范植谷記大過一支、記過兩支；周永暉記過兩支；鹿潔身記大過一支、記過一支。

目前針對罹難者的賠償已提高至每人1570萬元，創下國內交通事故賠償金新高，不過家屬尚未全部同意。運安會也表示，將在本月首次委員會討論，決定是否重啟調查，未來進度都會在網上揭露。

(中時 )