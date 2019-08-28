據攜程發布的《2019國慶旅遊趨勢預測報告》顯示，今年大陸國慶假期全國共接待國內遊客預計將達8億人次。31%的遊客選擇了4到6天的行程；超過40%的遊客選擇7天以上的行程。

報告指出，今年「十一黃金周」大陸國內旅遊熱度明顯超過去年同期。根據國內遊訂單，目前報名最熱門的跟團遊目的地分別是蘭州、西寧、烏魯木齊、額濟納旗、北京、麗江、昆明、三亞、桂林和張家界。而三亞、廣州、成都、上海、北京、重慶、西安、廈門、麗江和珠海預計為人氣最高的自由行城市。

哪些城市的遊客更喜歡國慶假期出遊？報告指出，前20大客源城市分別是上海、北京、廣州、成都、深圳、南京、杭州、重慶、武漢、天津、西寧、長沙、合肥、貴陽、昆明、廈門、鄭州、西安、瀋陽和無錫。

從出遊族群來看，國慶假期出遊旅客中，80後人數最多，占比達到31%，90後達到22%。「十一」假期是親子的好時機，趁著假期和小孩一同去探索世界，親子遊客占比達到了28%。

在出國跟團旅遊上，報告預計，今年「十一」最受大陸出國遊客青睞的前10名國家和地區分別是日本、泰國、義大利、俄羅斯、美國、土耳其、印尼、德國、澳洲和英國。

(旺報 )