外勞比較好搶！新竹市陸姓、張姓和王姓3名不到30歲的年輕男子，假籍找人進入出租套房大樓，持械搶劫菲勞「愛迪生」，事後賠償被害人達成和解，新竹地院依犯結夥3人以上攜帶兇器侵入住宅強盜罪，判處陸男有期刑徒刑4年2月，張男3年8月，王男3年10月。

這件菲勞遭搶劫案發生在今年元旦凌晨，陸 男3人開車到千甲路某棟租給外勞的大樓，先向1樓陳姓住戶佯稱要找韓姓友人，被陳怒叱莫名其妙後，在樓梯間遇到菲勞愛迪生，請他帶路在2樓、4樓找人。

陸男趁機掏出空氣手槍，張男則拿電擊棒，王男堵住出入口，押愛迪生到其所住套房，張男要求交付財物，被害人交出內有8200元的皮夾給王男，趁機推開張男逃出屋外。

陸男3人開車離去，將搶得的現金朋分花用，把被害人的皮夾丟棄。警方據報經由監視器循線逮獲3人，起出作案用空氣搶和電擊棒，空氣手槍檢驗沒有殺傷力，但外觀形體與真槍無異，3人坦承犯案為檢方起訴。

地院審理時，張男當庭賠償被害人2萬元，陸男和王男各賠1萬元。法官認3人認罪且態度尚 稱良好，並與被害人達成和解，若量處3人加重強盜罪，法定最低刑度即7年有期徒刑仍嫌過重，有情輕法重之憾，依刑法59條規定酌減其刑 ，量處3人上述之刑。

(中時 )