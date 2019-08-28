香港大學、香港科技大學、香港中文大學等10所大專院校學生會計畫於9月2日開學日發起兩星期「罷課不罷學」行動，並於當天下午3時半在中大百萬大道舉行罷課集會。中共黨媒《環球時報》28日專題報導，香港非法示威日前已有12歲男童攜帶鐵條等裝備被捕，加上籌畫中的罷課行動，有校長說，年輕人心智未成熟，容易受人教唆，利用年輕人做政治籌碼，十分卑劣。

《環時》轉述港媒報導稱，上周日「“荃葵青遊行」結束後，警方共拘捕36人，其中年齡最小僅12歲，據悉，男童涉非法集結被捕時，身上有一支5英尺長鐵條，還有噴漆、頭盔及防毒面罩等裝備。27日香港警隊在記者會宣布，目前抓捕的非法示威者中，共有15名未成年人，年齡在12至16歲之間。青少年被捲入非法集會甚至充當「暴力先鋒」的現象，引發香港社會的極大憂慮和譴責。

報導說，眼看下周就是開學季，香港10所大學早前宣布9月2日發起罷課行動，中學界也在醞釀罷課。有校長對港媒說，年輕人心智未成熟，容易受人教唆，利用年輕人做政治籌碼，十分卑劣。在此次香港由「反修例」示威發展到目前越來越頻繁的暴力違法活動中，已經出現了好幾次中學生集會。2014年的「占中」運動，也是由中學生罷課掀起的，這不禁讓人要問，香港的年輕人怎麼了？

報導指出，香港教師工會教聯會主席黃錦良27日對學生走上前線受傷及被控感心痛及擔心，他呼籲所有年輕人「停一停」。

報導引述香港家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊以及全港15區家長教師會聯會26日發表聲明，期望教育工作重返正軌，呼籲家長與子女詳細討論罷課的意義，又呼籲教育局及校方確保學生在安全環境下學習。

香港《南華早報》報導，香港「反修例」示威已比「占中」的79天更長。而與「占中」相比，零售商、投資者、開發商在今年的示威活動中受到的打擊更為嚴重。「2014年79天的抗議活動大多數時候是和平的」，一家證券經紀公司的常務董事稱。今年6月9日首次「反修例」集會後79天內，恒指已經下跌了4.8％，而在占中期間，恒指下跌幅度是2.75％。

(中時 )