普丁向艾爾多安秀蘇-57戰機

就在土耳其因堅持採購俄製S-400防空系統，被美國踢出F-35專案1個月多後，俄羅斯總統普丁周二親自接待土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan），陪同他參觀在茹科夫斯基國際機場舉行的莫斯科國際航太展（MAKS），大秀先進的蘇-57隱形戰機。

據《軍事網》（Military.com）與《全球飛行》（FlightGlobal）網27日報導，艾爾多安在普丁引領下，參觀了單座的出口型蘇-57E戰機，並仔細看了座艙後問道，這賣不賣。而普丁聞言，隨即面露微笑道：「賣啊！你可以買喔！」不僅如此，他還自掏腰包，請艾爾多安吃冰淇淋甜筒。

普丁告訴塔斯社，兩人談了有關蘇-35，甚至蘇-57戰機的合作案。儘管艾爾多安並未承諾與莫斯科聯手開發，或是採購任何戰機，但他說，兩國最近達成協議，要共同生產S-400零組件，以加強國防合作。他說，俄土共同生產S-400是雙方關係的一大進展。

此外，據土耳其《自由日報》（Hurriyet Daily News）報導，後來兩人還私下會面超過1小時，討論有關敘利亞情勢的發展。

艾爾多安參觀蘇-57戰機 普丁招待冰淇淋

儘管美國不斷警告土耳其，不要向俄羅斯買S-400防空系統，但安卡拉7月12日已接收第一批裝備。而美國總統川普7月16日在白宮的內閣會議中宣佈，不賣多達100架F-35戰機給土耳其。不過，華府還是留下了轉圜餘地說，只要土耳其不部署S-400，未來仍不排除會出售F-35。

(中時電子報)