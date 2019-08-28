根據108年大學考試入學分發委員會的統計，全國自然組最熱門的科系，中央大學資工系和電機系，分居全國一二。資料來源：大學考試入學分發委員會。（中央大學提供）

107年大學考試入學分發委員會的統計顯示，中央大學資工系已連續三年蟬聯全國自然組最熱門的科系第一名寶座。資料來源：大學考試入學分發委員會。（中央大學提供）

根據108年大學考試入學分發委員會統計，全國自然組最熱門的科系，中央大學資訊工程系和電機工程學系，分居全國一二。其中資工系已連續3年榮登冠軍寶座，今年共有3278人次登記﹒

中央大學資工系主任許富皓表示，科技日新月異，資工人才需求殷切，全世界都在找這方面的人才，因此長期以來一直是熱門科系。近年來在AI人工智慧的推波助瀾之下更夯，尤其目前AI已有許多新突破，可以在實務面做出來，所以前景十分被看好，深具發展潛力。

中央大學資工系看重學生專業，是首批採用「大學程式先修檢測」（Advanced Placement Computer Science，簡稱 APCS）的頂尖大學，讓具備程式設計能力的高中職學生，經一定公信力的檢驗，作為大學選才的參考依據。

根據中央大學資工系統計，目前各項入學管道的學生表現，仍以「個人申請」表現最佳，「繁星推薦」在伯仲之間。主要原因在於學生的興趣和求學動機，老師們期待能找到合適的學生，引導他們在「正確的位置」，未來能在相關領域發光發熱。

中央大學資工系也配合世界潮流與社會脈動，規畫與時俱進的相關課程，如跨學院的「巨量資料學程」，結合資工、數學和統計的專業，就很受學子青睞。資工系亦重視國際化，擁有高比例的國際研究生，可以和本地學生互動，拓展國際視野。同時有緊密的產業合作，不僅讓學術研發能量帶動產業升級，更讓學生於畢業前暸解業界的需求。種種辦學績效，均受到各界和家長的肯定。

中央大學資工系除陪養學生獨立思考之專業能力之外，也重視多元之學習態度，以及培養服務關懷的人文素養，破除刻板「宅」印象。資工系學生在中央大學的表現，無論是運動、各式的比賽和服務學習等領域皆名列前茅，每年還有資工系專屬的音樂會，展現資工人與眾不同的一面。

(旺報 )