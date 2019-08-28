根據108年大學考試入學分發委員會統計，全國自然組最熱門的科系，中央大學資訊工程系和電機工程學系，分居全國一二。其中資工系已連續3年榮登冠軍寶座，今年共有3278人次登記﹒
中央大學資工系主任許富皓表示，科技日新月異，資工人才需求殷切，全世界都在找這方面的人才，因此長期以來一直是熱門科系。近年來在AI人工智慧的推波助瀾之下更夯，尤其目前AI已有許多新突破，可以在實務面做出來，所以前景十分被看好，深具發展潛力。
中央大學資工系看重學生專業，是首批採用「大學程式先修檢測」（Advanced Placement Computer Science，簡稱 APCS）的頂尖大學，讓具備程式設計能力的高中職學生，經一定公信力的檢驗，作為大學選才的參考依據。
根據中央大學資工系統計，目前各項入學管道的學生表現，仍以「個人申請」表現最佳，「繁星推薦」在伯仲之間。主要原因在於學生的興趣和求學動機，老師們期待能找到合適的學生，引導他們在「正確的位置」，未來能在相關領域發光發熱。
中央大學資工系也配合世界潮流與社會脈動，規畫與時俱進的相關課程，如跨學院的「巨量資料學程」，結合資工、數學和統計的專業，就很受學子青睞。資工系亦重視國際化，擁有高比例的國際研究生，可以和本地學生互動，拓展國際視野。同時有緊密的產業合作，不僅讓學術研發能量帶動產業升級，更讓學生於畢業前暸解業界的需求。種種辦學績效，均受到各界和家長的肯定。
中央大學資工系除陪養學生獨立思考之專業能力之外，也重視多元之學習態度，以及培養服務關懷的人文素養，破除刻板「宅」印象。資工系學生在中央大學的表現，無論是運動、各式的比賽和服務學習等領域皆名列前茅，每年還有資工系專屬的音樂會，展現資工人與眾不同的一面。
(旺報 )
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