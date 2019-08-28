◎15藍營縣市長串連 拒廢印花稅

國民黨15縣市首長今（28）日發表共同聲明，抗議行政院卻在未與地方政府溝通討論出具體共識下，片面提出廢除印花稅，並要求中央全面性檢討20年未修正的《財政收支劃分法》。

◎年底飛 長榮航空首批男空服亮相

長榮空少「黃埔一期」亮相！長榮航空打破30年來沒有男性空服員的潛規則，今年首度招募男性空服員，首波由地勤人員轉任，第一批24人預計年底上線，屆時就能在長榮機上看到男性空服員，第二批還有24人，將於11月報到。

◎日客最想再去都市 台北高雄進前十

日本旅行搜索引擎「KAYAK」公布一項日本旅客票選「還想再去住宿的都市」排行榜，前10大都市當中，台北和高雄市分別名列第1和第8名，顯示出台灣旅遊受日本旅客歡迎的程度。

◎熱！北北桃亮黃燈 臭氧濃度偏高

氣象局表示，今天（28）日天氣同樣穩定，各地大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有些零星降雨，午後雷陣雨較為零星、集中在各地山區。西半部及東北部高溫約攝氏34至36度，花東地區則是33度左右，感受悶熱，紫外線指數偏高。

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(中時電子報)