獲南韓總統文在寅提名的法務部長人選曹國近來風波不斷，南韓檢察廳昨天搜查多所大學及曹國家族投資的公司等多處地方，讓深受文在寅信任的他能否順利就任法務部長增添變數。

曹國日前才被爆出利用特權，讓當年就讀高中的女兒掛名發表頂尖醫學論文，藉此入讀名牌大學。此外，曹國及家族成員捲入多起案件，成為外界關注焦點。

南韓檢察廳昨天大動作搜查首爾大學、高麗大學、釜山大學、曹國家族投資的私募基金經營公司等20多處地方，調查有關曹國家人向銀行貸款及公務員利益迴避的問題。

南韓「朝鮮日報」今天在頭版指出，南韓朝野政黨26日才對曹國的國會人事聽證會日期達成協議後，檢察廳隔天就對曹國相關案件進行正式調查。這也是南韓檢察機關首次對即將舉行人事聽證會的法務部長提名人進行調查。

報導指出，檢察廳廳長尹錫悅上週指示特別調查部門，將當初分配給首爾中央地方檢察廳的10件有關對曹國的告發案件，重新分配給特別搜查部門。

檢方就搜查的理由表示：「該事件是國民非常關注的公眾案件，因此有必要透過客觀資料查明事實，如果資料遲遲未能拿到，很難確認真相。」

首爾中央地方檢察廳特搜2部動員100多名檢察官和調查官，除曹國的住宅外，對有關的所有地點幾乎都進行搜查並扣押證物。

值得注意的，現年54歲的曹國在2017年5月至2019年7月底擔任青瓦台民政首席秘書，備受南韓總統文在寅信任，外界質疑檢方是否能對曹國涉及的相關案件徹查到底。

南韓檢方表示，檢方進行搜查前並未通報青瓦台，由於曹國對各種質疑沒有做出解釋，因此有必要查明真相。

出身學界的曹國，曾任首爾大學法律系教授，向來高調批評權貴行為，被南韓社會稱為「江南左派」。

然而最近才剛從青瓦台民政首席秘書卸任、準備接掌法務部長的曹國，被揭發利用特權，讓2008年當時就讀外語高中的女兒掛名檀國大學發表的頂尖醫學論文第一作者，藉此入讀名牌大學。

曹國女兒這種不參加競爭激烈的大學聯考，由外語高中直接進入南韓最頂尖學府高麗大學，引爆南韓青年學子不滿並上街抗議。

南韓政壇屢爆權貴以權謀私事件，引起南韓民怨。像是前總統朴槿惠閨蜜崔順實女兒「走後門」入讀梨花女子大學。最後崔順實的女兒被梨花大學取消入學資格。

對照曹國的案例，憤怒的南韓大學生們指出，崔順實女兒最起碼還曾獲得亞運馬術金牌，以「體育專長」的資格進入梨花大學；而曹國的女兒在大學就讀期間留級兩次，還能連續6個學期獲得獎學金，令人費解。

令人記憶猶新的是，高倡清廉的文在寅於2017年5月10日的總統就職典禮上致詞強調：「文在寅和共同民主黨領導的新政府將會把韓國建設為平等、公正、正義的國家。」

如今文在寅的愛將曹國捲入特權風波及金融相關案件，不僅讓曹國通過9月初舉行的國會人事聽證會再添變數，也衝擊明年4月國會大選文在寅領導的執政陣營能否重拾民心。

(中央社)