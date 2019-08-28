家住頭份市田寮里的莫姓男子，26日深夜因管教兒子問題導致心情不佳，在住處自傷，轄區頭份分局尖山所員警據報趕往安撫莫某，並乘莫不備奪下刀子，通報消防局救護車送醫急救後無礙。

尖山派出所員警是在8月26日深夜23時42分，接獲莫姓男子自行報案表示，要在頭份市田寮里住處自殺，所長林煥然立即率警員林宗緯趕往現場處理。警方到達現場後由莫某胞弟陪同進入莫某房間，發現莫民坐在床邊，左手手腕大量出血，情緒十分不穩，員警立即出言相勸，經過10多分鐘勸說後，員警趁其不備先行將其美工刀奪下並通報救護車到場救護，經緊急送醫急救後無生命危險。

警方事後了解，47歲的莫姓男子是因兒子管教問題，才導致心情不佳，進而在房間自殘，所幸警方獲報後即時前往救援，成功挽救其性命，否則後果不堪設想。

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