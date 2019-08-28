家住頭份市田寮里的莫姓男子，26日深夜因管教兒子問題導致心情不佳，在住處自傷，轄區頭份分局尖山所員警據報趕往安撫莫某，並乘莫不備奪下刀子，通報消防局救護車送醫急救後無礙。
尖山派出所員警是在8月26日深夜23時42分，接獲莫姓男子自行報案表示，要在頭份市田寮里住處自殺，所長林煥然立即率警員林宗緯趕往現場處理。警方到達現場後由莫某胞弟陪同進入莫某房間，發現莫民坐在床邊，左手手腕大量出血，情緒十分不穩，員警立即出言相勸，經過10多分鐘勸說後，員警趁其不備先行將其美工刀奪下並通報救護車到場救護，經緊急送醫急救後無生命危險。
警方事後了解，47歲的莫姓男子是因兒子管教問題，才導致心情不佳，進而在房間自殘，所幸警方獲報後即時前往救援，成功挽救其性命，否則後果不堪設想。
★珍惜生命，再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
★中時電子報關心您
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。