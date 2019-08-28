民進黨立委提名策略小組昨天拍板，徵召台北市議員王閔生參選台北市第8選區立委；王閔生今上午突然在臉書表示，已經致電卓榮泰主席報告，婉拒徵召。

由於日前某網路媒體報導，民進黨將徵召王參選文山區立委，是王請提名小組成員推薦、爭取徵召，並請行政院長蘇貞昌運作，蘇系人馬「橫著走」等內容。昨晚，卓榮泰在臉書否認媒體報導，更罕見點名撰稿記者的「姓」。

王閔生今在臉書表示，文山區這席立委是艱困選區，他深切知道，唯有團結才有勝選的機會。所以始終是保持，黨中央有合適人選，成功不必在我，他會全力支持。但如要他承擔，也不逃避。這也是他面對黨中央徵詢時的說法。

王說，他也要特別強調，「我從沒有請任何提名小組成員推薦、爭取徵召我參選，更沒有請蘇貞昌院長去運作。」這段時間以來，黨從徵詢到徵召過程，不斷的反覆。他不清楚原因，也從未干涉，卻僅因為涉及文山區要徵召他，黨內人士多次透過這位記者報導，對他，甚至對蘇貞昌院長有不實的指控，甚至所謂「橫著走」的惡劣發言。

他說，如果因為要徵召他的原因，甚至暗指派系鬥爭搶奪這席立委，彷彿提名就是當選，唾手可得，甚且扯上蘇貞昌院長，這種分裂內部，無助團結的發言，對於原本想要爭取的文山區立委勝選，只是更增加負面因素。也不是當初他思考承擔的初衷。

(中時 )