新北市交通局長鍾鳴時今天上午在市政會議進行專案報告。（譚宇哲攝）

新北智慧交通城預計完成自動駕駛巴士運轉。（譚宇哲翻攝）

新北市路邊停車收費將全面開放行動支付。（譚宇哲翻攝）

新北市長侯友宜今在市政會議聽取交通局專案報告，宣布2022年任內要智慧運輸中心建置、全交通行動支付、自動駕駛巴士運轉、智慧停車場達226座、智慧公車站牌達2200座、通學巷完成211校等6大目標，打造新北智慧交通城。

侯友宜表示，「人本安全科技智慧交通城」是他在任內一定要達成的目標，除了以行動支付改變智慧交通，讓民眾省時、便利跟環保，同時，市府會建構一個「智慧運輸中心」，希望結合高快速網路資訊全面資訊化，再加上警察局、消防局的錄影監視系統，讓智慧運輸因為有大數據的分析更便利。

侯友宜說，除了6大目標外，2022年前新增30處置會停車場，達到每日50萬次的行動支付，以及211個學校的設置通學巷，都是市府的目標，最重要的，是希望能夠有效降低交通壅塞的頻率，並讓交通死亡人數能夠大幅下降。

而6大目標中，自動駕駛巴士運轉是全國第一個將自動駕駛電動巴士導入運輸系統接駁的測試案例。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市向交通部爭取到2年5000萬元的「自動巴士運轉計畫」，預計今年底在淡海新市鎮展開為期半年的測試運轉，並開放民眾免費搭乘體驗，朝2022年完成環線多點、多車的運行測試。

(中時 )