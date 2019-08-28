大陸中央氣象臺今天6時發佈颱風藍色預警，今年第12號颱風「楊柳」將向海南島東南部沿海靠近，並可能於29日下午到夜間在海南省瓊海到三亞一帶沿海登陸，也有可能掠過海南島南部海面，然後趨向越南北部沿海。

今年第12號颱風「楊柳」，已於今天凌晨1點鐘前後在菲律賓呂宋島沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有8級(18米／秒)。早晨5點，「楊柳」的中心位於海南省陵水縣以東大約1000公里的南海東部海面上，就是北緯16.9度、東經119.3度，中心附近最大風力有8級(18米／秒)，七級風圈半徑150-300公里。

預計「楊柳」將以每小時35公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，最強可達強熱帶風暴級(10級，25-28m／s)，並向海南島東南部沿海靠近，並可能於29日下午到夜間在海南省瓊海到三亞一帶沿海登陸(熱帶風暴級或強熱帶風暴級(9-10級，23-28m／s)，也有可能掠過海南島南部海面，然後趨向越南北部沿海。

(旺報 )