正值美中貿易戰升溫之際，美國總統川普甚至「下令」要求美企離開大陸，另尋商機；然而大陸首家好市多27日剛於上海開張，絲毫不售貿易戰影響，不僅吸引大批人潮，甚至人潮擁擠導致門市一度被迫停止營業。對此，陸官媒社評稱，由上海好市多被塞爆來看，大陸市場對美企仍具吸引，這對川普對美企立即離開大陸的命令而言，無疑是再清楚不過的「用腳投票」。

雖然川普下令要求美企離開大陸，但上海好市多開幕絲毫不受影響，排隊人潮擁擠，甚至一度被迫停止營業；對此，陸官媒社評稱，可見大陸市場對美企仍具吸引，這對川普對美企立即離開大陸的命令而言，無疑是再清楚不過的「用腳投票」。

據陸官媒《環球時報》27日在社評〈Costco上海火爆開業，給美方再上一課〉一文中指出，大陸市場對美企吸引是全方面的，正如特斯拉去年選在貿易戰爆發後在上海投下巨資，以及美醫療機械巨擘賽默飛增資蘇州設廠，可見大陸消費者仍是任何生產與消費公司極力爭取的。

該文強調，世界上沒有第二個像大陸如此潛力的市場，也沒有第二個有大陸這麼完備基礎設施和產業配套能力，以及高素質人才如此充裕的製造業落戶基地。放棄大陸是所有世界大公司的不可承受之重。

社評稱，美國部分菁英想推動兩國經濟脫鉤，將是艱難的逆水行舟，美國根本沒有不認真維護大陸市場的籌碼，除非它想在未來一二十年不好好壯大美企，而是為美國經濟掘墓。

社評還強調大陸大媽消費力、外國高校中的龐大的陸留學生人數，以及大陸市場內全球奢侈品數量，並數一數美國各大公司銷售的飛機、汽車、手機在大陸市場業績排名，此時要談美中「經濟脫鉤」，恐怕只是夜裡走路吹口哨給自己壯膽。

據道瓊（Dow Jones）旗下《巴隆週刊》（Barron's）報導，自上海好市多塞爆消息一傳出，當日美股開盤後好市多股價逆勢上漲，盤中最高漲幅達5.31%，並以292.38美元收盤，漲幅5%，市值約為1,286億美元。粗略計算，Costco市值一天增加了61.2億美元。

雖然好市多並非首家進軍大陸市場的會員制外商零售商，但先前進入陸市場的家樂福、沃爾瑪、萬客隆等外資零售業者，面臨電商市場競爭，被收購、聲請破產的消息層出不窮，如2014年Tesco在陸業務被華潤集團收購，今年六月家樂福在大陸百分之八十股份被蘇寧收購，好市多是否能在陸市場殺出一條血路後站穩市場，仍有待觀察。

(中時電子報)