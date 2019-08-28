巴西亞馬遜雨林陷入大火的危機，全世界都關注，而有專家表示，吞噬亞馬遜雨林的大火發生原因其實與中美貿易戰息息相關。

北京為了報復美國，依賴巴西的大豆來填補空缺；根據統計中國大陸從巴西進口大豆的量達到7100萬噸，相當於2014年從全球進口的數量。

這使得巴西農業的投資熱潮，Nutrien以及Mosaic等企業把重心轉往南美，雖然不會直接影響亞馬遜雨林，多數巴西大豆都生長在塞拉多（cerrado），將用於放牧的土地轉變成種植大豆等作物的農地。不過土地是有限的，過去10年內，巴西可耕地的擴張似乎是以犧牲再生森林為代價；與原始森林相比，再生森林比較不受到保護。

不過亞馬遜雨林的大火，導致牧人前往亞馬遜找尋新土地來放牧；這尤其令人沮喪，因為近年來保護運動似乎開始取得成果，儘管不斷砍伐再生林地，巴西原始森林開墾在過去10年幾乎停止。

專家表示，當前形勢的危險在於，中國大陸對大豆的渴求，可能會破壞近期停止砍伐森林的進展。」這些嚴重氣候問題，不是來自能源政策，而是來自貿易戰。

(中時電子報)