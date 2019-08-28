日職》不坐板凳重回先發 王柏融對左投扛七棒 12:152019/08/28 中時電子報 鄧心瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王柏融3場板凳出發後，獲得寶貴先發機會。（中央社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 火腿對戰西武的比賽，王柏融坐了3場板凳僅獲得1次代打機會後，終於在今(28)日面對左投榎田大樹，獲得重新先發機會，扛下第七棒、指定打擊。這也是王柏融在經過連4場無安打低潮後，首次獲得先發機會。 王柏融傷癒復出後陷入低潮，連3場比賽共12打席沒敲安，接下來3場比賽都沒獲得先發機會，苦坐板凳，僅有1次代打上場吞下三振，共連13打席沒敲安，打擊率降至2成67。 王柏融近4場面對西武的比賽，11打數僅有1支安打，如今追求從谷底反彈，本場先發是重要機會。 (中時電子報) #先發 #火腿 #王柏融 也許您會感興趣 推薦閱讀 日職》王柏融板凳坐好坐滿 火腿敲7分逆轉勝 18:182019/08/24 體育 18歲獲免費旅遊機會 曝現況眾人驚 10:302019/08/25 日常 股市黃曆－急跌承接 營造機會財利 04:092019/08/25 產業特刊 港鐵憂遊行失控 今極大機會荃灣線部分車站封 09:022019/08/25 兩岸 腦麻青年爭取機會不放棄 業者進用找到神隊友 13:162019/08/25 生活 日職》中田翔歸隊扛四棒 王柏融仍板凳出發 11:552019/08/25 體育 日職》火腿8月首次連勝 王柏融連2天板凳 16:322019/08/25 體育 全國學生戲劇賽 特優團隊再現精彩演出 22:052019/08/26 生活 坐等好茶 首屆優質紅茶評鑑比賽封箱完成 04:092019/08/27 焦點新聞 陸港觀盤－中國市場觸底反彈機會到 04:102019/08/28 全球財經 體育熱門新聞 跌倒再出發！戴資穎下月對手出爐 - 體育 CBA》林書豪發文感謝NBA以及球迷 - 體育 NBA》退役名將建議湖人招攬39歲老將 - 體育 MLB》洋基輸得冤 道奇野手承認假摔 - 體育 NBA》勇士還有四巨頭 老闆深信能奪冠 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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