火腿對戰西武的比賽，王柏融坐了3場板凳僅獲得1次代打機會後，終於在今(28)日面對左投榎田大樹，獲得重新先發機會，扛下第七棒、指定打擊。這也是王柏融在經過連4場無安打低潮後，首次獲得先發機會。

王柏融傷癒復出後陷入低潮，連3場比賽共12打席沒敲安，接下來3場比賽都沒獲得先發機會，苦坐板凳，僅有1次代打上場吞下三振，共連13打席沒敲安，打擊率降至2成67。

王柏融近4場面對西武的比賽，11打數僅有1支安打，如今追求從谷底反彈，本場先發是重要機會。

(中時電子報)