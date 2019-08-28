台灣競爭力論壇學會28日舉行「2020總統立委大選民調發布會」， 台灣競爭力論壇執行長謝明輝（中）表示，在三腳督的狀況下，蔡英文以32.3％支持度領先韓國瑜及柯文哲，若是四腳督的狀況下，韓國瑜則以30.2％支持度領先蔡英文、柯文哲及郭台銘。（劉宗龍攝）

台灣競爭力論壇今天公布2020大選三腳、四腳最新民調以及近期趨勢分析。台灣競爭力論壇8月28日最新民調顯示，柯王挺郭的結果，郭台銘的支持度反而從22.4％一路下跌至20.9％，蔡英文與韓國瑜的支持度則不斷上升，來到三成以上，分別增加了2.8％與3.3％，顯示民眾對柯王的支持無法順利轉換成郭的選票。

文化大學國發所教授龐建國直言，不需要求神問卜或算命，請郭董相信客觀公正的民意調查。如果此時此刻還有身邊的人要勸進郭、鼓勵參選，這些人肯定不是愛護郭，而是要藉郭的參選撈一票，「別儍了，郭董！」

謝明輝指出，如果是民進黨的蔡英文、國民黨的韓國瑜和無黨籍的郭台銘，在這三個人當中，蔡英文以34％的支持度微幅領先韓國瑜31.6％，差距2.4％，在誤差值內。郭台銘的21％居末。另有0.2％表示都支持，4％都不支持，9.2％尚未表態。與8月21日的調查相較，蔡英文與韓國瑜的支持度分別上升2.4％與1.4％。郭台銘則下跌2.9％。

此外，民調也詢問受訪者，對郭柯王結盟的看法，對於郭台銘、柯文哲和王金平三個人的結合之傳聞，有54.8％認為是為了個人的政治利益，高於23.5％是為了實現政治的理想，有3.4％認為為兩者都有。另有18.2％未表態。

至於韓國於日前拋出的重啟核四政策，民調顯示，有48.9％支持在「人民同意，安全無虞」的情況下，支持重新啟動核四發電廠的運轉發電，包括：還算支持27.5％、非常支持21.4％。41.2％不支持，包括：非常不支持21.4％、不太支持19.8％。有9.9％未表態。

(中時 )