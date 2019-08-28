美國總統川普和法國總統馬克宏昨天針對數位稅達成協議，代表美國大型科技業的貿易組織今天予以譴責。

川普與馬克宏（Emmanuel Macron）昨天達成共識，目前正在討論中的新國際數位稅一旦推出，法國就將撤銷本身的數位稅，電腦暨通訊產業協會（Computer and Communications Industry Association, CCIA）今天對此做出回應。

電腦暨通訊產業協會主席布萊克（Ed Black）表示：「法國單方面針對美國大公司課徵數位稅並無正當性，如果容忍，其他國家會有樣學樣。」

「我們不該為了數年後可能得到部分補償的模糊承諾，就支持妥協，為針對美國科技公司的歧視性賦稅開綠燈。」

法國針對每年全球數位營收超過7億5000萬歐元的大型科技公司課徵3%的數位稅，遭美國批評為背離依據營收而非獲利課稅的國際稅收政策，且僅鎖定一小群企業。

(中央社)