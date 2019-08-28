法務部行政執行署分署長交接宣誓由政務次長陳明堂監誓。（張孝義攝）

法務部行政執行署分署長交接典禮，28日在法務部舉行，包括台中、台南、高雄等6都在內，共8位分署長交接，監交的法務部政務次長陳明堂表示，近年來大量的小額案件源源不絕移送到各分署，對行政執行機關的人力、物力形成不小的負擔，期盼各分署長帶領同仁排除萬難執行任務時，持續監守程序正義，落實公權力並兼顧對弱勢的關懷。

交接的分署長分別是台中分署長許萬相、彰化分署長謝道明、嘉義分署長林弘政、台南分署長謝耀德、高雄分署長葉自強、宜蘭分署長洪景明分署長葉自強、高雄、屏東分署長李門騫等，其中卸任歸建檢察機關的高雄分署長黃彩秀因左腿摔傷進行手術，撐著柺杖完成交接，現場響起感動的掌聲。

主持監交的政務次長陳明堂除了感謝卸任分署長在任內對行政執行的貢獻，更表示近幾年大量的小額案件不斷移送到各分署，個案的金額雖然較小，但移送案件數量龐大，對於本來已經精簡的行政執行機關，在人力、物力上造成不小的負擔，替代役男在今年要退場，更造成不小的衝擊。

陳明堂期盼各分署的分署長，運用領導智慧帶領同仁排除萬難，但是要持續堅守程序正義，在落實公權力的同時，也兼顧對弱勢的關懷，在經費拮据下展現創新及活力，讓行政績效節節高昇。

(中時 )