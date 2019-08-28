美中關係緊繃 北京拒美軍艦訪青島 12:472019/08/28 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中近來關係緊繃，美國國防官員今天告訴路透社，中國拒絕一艘美國海軍軍艦訪問中國港口城市青島的請求。 這是中國本月第2次拒絕美國的請求。香港政治危機加深之際，北京先前拒絕讓兩艘美國海軍軍艦訪港。 這名不願具名的國防官員說，這艘驅逐艦原定25日訪問青島，但中國事前拒絕這項請求。 這名國防官員說，美國軍艦偶爾會訪問中國，最近一次是在2017年。上一次有美國海軍軍艦訪問青島是2016年的驅逐艦班福特號（USS Benfold）。 (中央社) #美國 #中國 #軍艦 #訪問 #青島 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 亞馬遜辦不到！為何大陸人這麼瘋好市多 - 趨勢 給川普上一課！好市多塞爆 陸媒：美企用腳投票 - 國際 安卓備胎出爐？華為與俄羅斯合作計畫曝光了 - 國際 加總理高富帥 美第一夫人凍未條 - 國際 這真的是肯德基？這家分店試推全素炸雞 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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