美中近來關係緊繃，美國國防官員今天告訴路透社，中國拒絕一艘美國海軍軍艦訪問中國港口城市青島的請求。

這是中國本月第2次拒絕美國的請求。香港政治危機加深之際，北京先前拒絕讓兩艘美國海軍軍艦訪港。

這名不願具名的國防官員說，這艘驅逐艦原定25日訪問青島，但中國事前拒絕這項請求。

這名國防官員說，美國軍艦偶爾會訪問中國，最近一次是在2017年。上一次有美國海軍軍艦訪問青島是2016年的驅逐艦班福特號（USS Benfold）。

(中央社)