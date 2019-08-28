南韓正進行改組內閣行動，其中，總統文在寅日前提名54歲愛將曹國出任司法部長一職，沒想到消息公開後，曹國過被踢爆黑歷史，包含涉逃稅風波、濫用特權讓高中生女兒掛名發表頂尖醫學論文藉此入學名校等，如今又遭爆影響力遍及演藝圈，知名女星曾靠他上位，而女星身分線索也被曝光，是位在線上發展的美魔女，傳聞臆測鬧得沸沸揚揚，曾在《繼承者們》中飾演李敏鎬豪門媽的女星金成鈴，被懷疑就是醜聞事件的當事人，然此事遭她本人及公司否認。

司法部長候選人曹國的醜聞越扯越大洞，甚至被影射跟52歲美魔女影星金成鈴有牽扯，娛樂記者出身的YouTuber「金永浩」爆料，表示手上握有曹國與B女星牽扯的證據，解析B女星先前演藝事業其實沒什麼發展，可說是處於低潮，然在得到曹國的支持後，莫名接到好多工作，曹國還帶她出席活動。

至於B女星的身分，金記者也拋出線索，指對方不是年輕一代，而是有些資深，然即便有點年紀，外貌仍是相當美艷，甚至加碼揭開她的婚姻關係，表示B女星表面仍是已婚身分，然其實婚後跟丈夫感情不睦，早已離婚，只是消息未公開，而金記者的爆料影片曝光後，眾人猜測B女星是今年52歲的「最強美魔女」金成鈴，然此事立即遭曹國方面否認，金成鈴所屬社也在網路上發表聲明，斥責這都是跟事實相違背的謠言，強調金成鈴是對工作很認真也充滿熱情的演員，盼外界別聽信傳聞，損害金成鈴名譽。

(中時電子報)