大陸國台辦主任劉結一28日表示，台灣遭遇的「五缺」難題，可在兩岸融合發展、應通盡通中破解，他認為由大陸做堅強後盾，以及大陸的制度優勢，廣大台胞的明天會更好；他也批評民進黨政府以種種方式阻撓兩岸交流、製造兩岸對立，必遭到廣大台胞堅決反對。

第22屆京台科技論壇28日在北京舉行，大陸國台辦主任劉結一在致詞時表示，四十多年來，大陸經濟保持世界矚目的增長高速和質量，根本原因就在於中共的堅強領導和「集中力量辦大事」的制度優勢，無論外部環境有利還是充滿困難挑戰，大陸的經濟運行都展現出強勁勢頭、強大韌性和抗風險能力。

劉結一說，1997年亞洲金融危機時，大陸為亞洲走出危機做出決定性貢獻，2008年世界金融危機，大陸也發揮中流砥柱作用。

劉結一稱，大陸的制度優勢，是廣大台胞台企在大陸發展壯大的有力保障，當前會持續深化改革、擴大開放，實施更大力度減稅降稅，打造雙創升級版，不斷擴大市場准入，致力企業科研創新，為各類企業和市場母體有效應對外部經貿環境的不確定性，創造條件、激發內生動力。

劉結一說，要不斷深化兩岸融合發展，廣大台胞多年來受缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」困擾，這些難題完全可以在兩岸融合發展、應通盡通中破解，他認為由大陸做堅強後盾，廣大台胞的明天會更好。他認為台胞在一些領域具有競爭力，希望能發會自身優勢，實現更大作為。

劉結一也批評民進黨當局以種種方式阻撓兩岸交流，製造兩岸對立，徹底暴露出其無視廣大台胞福祉，損害廣大台胞利益的本質，必然遭到廣大台胞堅決反對。

兩岸企業家峰會大陸方面理事長、前北京市委書記郭金龍致詞時表示，希望兩岸同胞可認清大勢，堅定發展信心；勇擔大義，堅持民族擔當；共享大利，打造共同市場。

(旺報 )