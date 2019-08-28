日前1名香港陳姓男子與妻子來臺中市自助旅遊，逛完逢甲夜市後搭乘計程車返回北區飯店，不慎將手機遺落在車上，並向臺中公園派出所報案協尋，當時值勤的員警陳昱徵，經流利英語溝通受理，聯絡小黃司機快速找回手機，港人大讚臺灣警察的高效率及熱忱的服務態度。

香港陳姓男子指出，遺失的手機內有重要的客戶資料及珍貴的旅遊記憶，相當重要；員警陳昱徵以流利英文詢問，先以手機App定位縮小搜尋範圍，再過濾路口監視器畫面比對陳男當時的下車時間、地點，終於找到小黃司機姚姓駕駛，並電話聯繫順利找回手機。

帥氣男警陳昱徵，26歲，105警察特考班畢業，1年多前先在市警二分局永興派出所實習，不久轉調公園派出所服務；從小對於警察工作充滿憧憬；「純正」沒混血，卻有張混血臉，高顏值「複製神基因」，眼神酷似飾演美國影集《教父》，黑幫大亨3兒子的「年輕版艾爾帕西諾」，他笑說，有遏止歹徒的作用也不錯。

(中時 )