家住竹南的謝姓男子日前帶著2歲稚子到竹南博愛街一家超商購物，一時不注意，稚子溜到超商外面玩耍，店員發現報警，轄區竹南所員警趕到超商處理，抱著小朋友四處尋找家人，恰好遇見謝某發現孩子不見焦急尋人，小男童才順利重回父親懷抱。

竹南分局竹南所日前接獲博愛街一家超商店員報案，店內有名2歲小男童走失需要警方協助，員警杜欣諭、實習生莊朝欽，趕往超商接下小男童，因男童無法清楚表達姓名與家人聯絡資訊，員警原本準備將小男童帶回所內照顧，但男童發現要坐巡邏車，當著急喊「不要」，員警只好抱著小男童挨家挨戶詢問附近店家。

就在員警查訪到附近，突有1名男子衝到警方面前，小男童看到男子，便伸出雙手開心喊「爸爸，抱抱」，原來正是小男童謝姓父親。據謝男表示，他到店裡買東西，轉頭發現小孩不見後，正在附近尋找，幸好遇到警方及熱心民眾的協助，十分感謝，以後會多加注意小孩安全，避免小孩不慎走失。

(中時 )