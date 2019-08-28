彰化縣田中鎮公所清潔隊率飼養黑水虻去化廚餘，舉辦成果發表會。（吳敏菁攝）

彰化縣田中鎮公所清潔隊率飼養黑水虻去化廚餘。（吳敏菁攝）

為了解決廚餘問題，彰化縣田中鎮公所清潔隊率飼養黑水虻去化廚餘，是全國第二個發表的鄉鎮，更是全彰化縣唯一做到的鄉鎮，田中鎮每日回收308桶家戶熟廚餘廚餘，加總起來每個月約有18.4公噸重，加以破碎脫水機處理後，餵養黑水虻，全吃得精光，廚餘元被完美消化掉了，實在神奇，減緩了焚化爐的壓力。

過去廚餘多由清潔隊回收進養豬場，非洲豬瘟後，多採飼料，廚餘變得妹地方去，田中鎮長洪麗娜率先帶領試驗推動以黑水虻解決廚餘去化問題，清潔隊成立「廚餘去化組」。為了減少場區破碎廚餘及養殖環境品質，隊部自市場回收鳳梨皮製作清潔用環保酵素，從2017年至2019年6月間同期當月比較，垃圾減量89至100公噸垃圾量。

縣長王惠美說，一般公部門很多都是過去怎麼做，現在就怎麼做，但田中鎮公所率先有創新作為，飼養黑水虻處理惱人的廚餘問題，並透過循環再利用的概念，產生很多經濟效益。

田中鎮長洪麗娜說，環保是時代的潮流，清潔隊的隊員們因為好奇和興趣共同進行飼養黑水虻的試驗，從無到有到帶來環保另外一個契機，期望藉以後能成為生態生物的教育園區，擴大層次讓更多的清潔相關單位一起努力，讓彰化縣成為環保、創新的典範。

黑水虻是一種雙翅目水虻科的腐食性昆蟲，其幼蟲在自然界以廚餘、動物糞便、動植物屍體等腐爛有機物為食。黑水虻除了可以吃廚餘降低清潔隊的負擔外，蟲卵、蟲蛹、蟲糞、蟲體等都具有經濟價值，加上讓清潔隊降低垃圾量減少公費支出，具有循環經濟作用，可謂一舉數得。

彰化縣環保局長江培根表示，向環保署申請今年度廚餘破碎脫水設備及長纖維破碎機等設備計補助金額4,800 萬元，近日又核定補助廚餘清除設備及田尾堆肥廠房擴建工程助金額3500 萬元，合計8300 萬元，未來廚餘處理能量每月300 噸提升至900 噸，且未來採多元處理方式。

彰化縣田中鎮公所清潔隊率飼養黑水虻去化廚餘，舉辦成果發表會。（吳敏菁攝）

彰化縣田中鎮公所清潔隊率飼養黑水虻去化廚餘，舉辦成果發表會。（吳敏菁攝）

(中時 )