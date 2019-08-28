記者會結束，一名支持者上前鼓勵李佳芬並合照，支持者是民視記者（右一）的媽媽。（周麗蘭攝）

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬28日上午在舉行記者會說明訴願的原因，以及在8月初把農舍賣給一個朋友的過程。

李佳芬表示，早在去年投入高雄市長選舉時，已經很少使用農舍，當時有考慮將農舍賣掉，也有幾位買受人詢問，因選務繁忙，最近才敲定這件事情。

李佳芬說，後來農舍事件被刻意炒作，甚至被部分人士惡意政治抹黑、推波助瀾，她擔心牽連買方，請對方不要買以免連累她，但她仍堅持要購買，對方認為對的事情，捍衛自己的權益，為什麼要怕別人抹黑，因此尊重買受人朋友的想法。

李佳芬強調，農地需要改善的部分已經主動改善，包括拆圍欄、球場、平台、車庫、恢復農地農用等，對於權益疑似有受損的部分，基於尊重買受人的要求、保障買受人的權益，由她在時效內先提出訴願，靜待內政部的裁決。

李佳芬表示，她出來開記者會是告訴大家她磊落、坦然，但會汙衊的還是汙衊，這個房子是她二十年前用貸款買的，她沒有必要迴避、逃避。

(中時 )