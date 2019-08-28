為推廣國產稻米消費，農委會農糧署舉辦炒飯競賽，邀全台小吃、餐飲業及食品業者，以國產稻米為主原料，融入地區特色農產品製作特色炒飯，競逐「台灣炒飯王」頭銜，冠軍獎金10萬元，並可與冷凍調理食品業者合作，技轉製作冷凍調理包產品，上架家樂福、愛買等量販連鎖通路販售，再獲獎勵金10萬元。

農糧署今（28）日邀請「型男大主廚」師傅吳秉承與「愛玩客」主持人吳鳳共同為「台灣炒飯王─全民潮味對決之戰」競賽開跑，兩人並現場示範拿手的炒飯料理與大家分享。

台灣炒飯王競賽分為「美味經典炒飯組」及「創意潮流炒飯組」，經典炒飯徵選使用稻米80％以上，融入地方特色食材，售價低於80元的炒飯料理；創意炒飯僅要求稻米食材佔60％以上，搭配食材、售價則無上限，要挖掘台灣隱藏的創意炒飯美食。即日起受理報名至10月3日止。

農糧署長胡忠一表示，炒飯是台灣民間常見、料理簡單的美食，希望透過競賽選拔，製作即食的調理商品，讓一般民眾很容易就能吃到，既提升國人食米量，也能保存傳統米食文化。

胡忠一指出，民國65年國人米食年消費量曾高達平均每人128公斤，但到了105年已降至44.5公斤，近幾年推廣食米文化，目前才漸上升至45.4公斤；農糧署之前競選台灣碗粿，約提升一年500噸的稻米消費量，炒飯用米更多，盼能再增加1萬至2萬噸的稻米年消費量。

他並說，本次競賽只要具有合法公司登記業者即可參加，競賽將先以北中南東四地區預賽選拔24款地方特色炒飯入圍全國賽，預估11月舉辦全國賽，冠軍獎金10萬元，美味經典炒飯冠軍並將媒合冷凍調理食品業者量產上市，上市再獲獎勵金10萬元。

吳秉承說，比賽評分主要看烹飪技巧與食材搭配，且炒飯講求鍋氣，用油不足米飯易沾黏，用油過多又顯得油膩，須特別注意；他並建議，居家炒飯宜避免用鍋鏟壓飯，改用長筷攪拌，可讓米飯粒粒分明。

(中時 )