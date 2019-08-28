暑假近尾聲，台中日曜天地於8月30日至9月23日推出中台灣Outlet年度盛會「零碼鞋清倉會」，今年集結歷年最大陣容60大名牌鞋，進貨超過5萬雙零碼鞋，包括Native、Skechers、adidas、puma、FILA、Timberland、Dr.Martens、GUCCI、PRADA、KENZO等品牌，更獨家推出超火紅零碼老爹鞋、精品零碼鞋，整檔業績目標上看7000萬元。

日曜天地表示，8月30日首日封館，當日限有入場憑證之VIP搶先入館搶購最齊全的鞋款，並加碼限量前100名排隊民眾參加「踢瓶蓋挑戰賽」，狂撒萬元購鞋金歡迎有興趣的民眾，可至官方粉絲專頁登記索取入場憑證。

日曜天地表示，零碼鞋是全新的鞋款，因為是熱銷鞋款，所以尺寸已經不齊全，斷碼較多，專櫃不好陳列販售，廠商一次性將倉庫所有斷碼鞋款全部集結出清，價差很大。

日曜天地今年推出名牌零碼鞋搶攻市場商機，引進歷年60大名牌全系列鞋款，從流行老爹鞋、精品鞋、男女鞋、休閒鞋、運動鞋、涼拖鞋、兒童鞋等一應俱全，滿足消費者各個年齡層的購鞋需求。

其中，最狂零碼鞋「New Balance老爹鞋，原價3,450元，零碼價990元出清，下殺2.9折；Native CRUZ系列休閒鞋，原價2,080元，零碼價500元；精品鞋下殺超低折扣，GUCCI蜜蜂小白鞋，原價2.4萬元，零碼價1.5萬元。

日曜天地年度盛會零碼鞋清倉會，每年皆造成大搶購，今年也於檔期開打首日舉辦秒殺商品的封場會。8月30日上午11：00至下午13：00全店封館2小時，封場當日更加碼推出超狂活動，排隊前100名民眾可獲得「踢瓶蓋挑戰賽」參加資格，狂撒萬元購鞋金！

此外，日曜天地於9/7舉辦「人品大爆棚 鞋筊挑戰賽」，邀請民眾前來挑戰！只要挑戰成功，就能免費將Timberland、Champion名牌鞋直接穿回家！

(工商 )