31歲吳正瀚擔任國片《第九分局》的裝飾設計，電影講述由邱澤、温貞菱、澎恰恰等人組成的第九分局，專辦人間無法處理的靈異案件，片中有許多打鬼道具都是出自吳正瀚之手，他透露其實導演王鼎霖安插許多細緻的道具跟場景，都是要跟好萊塢經典電影《MIB星際戰警》致敬，影迷可仔細觀察。

吳正瀚分享他覺得最特別的道具是「香架」，香架是第九分局裡頭人人必備的道具，外型有點像自拍腳架，約手掌一般大，打開就能插上線香，透過香燃燒的煙，人就可跟「好兄弟」溝通，設計上既有台式風格也相當人性化，吳笑說：「其實這個概念就是向《MIB星際戰警》裡消除記憶的閃光燈致敬。」

香架的設計相當人性化。

道具組共做了30香架放在第九分局的武器庫，有別於一般軍警單位的武器庫，第九分局武器庫中的法器各有特色，一般手銬改用法繩、防彈背心改成護身符、手槍換成聖水槍，吳正瀚說：「聖水槍射的是聖水彈，本來是想用水槍的概念，但是看起來實在是太不帥氣了，才改做水彈。」

滅鬼大槍無法付諸實行

更特別的是，第九分局裡頭各種神像都有，從聖母瑪利亞、千手觀音、耶穌、濟公都被請進來，吳正瀚解釋：「不管你信什麼宗教，來第九分局都是找個歸宿。」其他常見的民俗道具跟神像，也多是他到各廟各寺借來的。

另外比較可惜的是王鼎霖本來有跟吳正瀚討論要做一把滅鬼大槍，也是想向《MIB星際戰警》中湯米李瓊斯用的那把大槍致敬，但礙於電影設定和預算於是作罷。

吳正瀚入行8年，做過不少電影的道具和裝飾，他參與製作的上一部電影剛好也是玄幻題材《切小金家的旅館》，跟這次的《第九分局》兩片有許多相似處，「兩邊工程都很大，雙方的道具都是足夠拿來作展覽，兩部片的場景都是日式中的台式，我都很喜歡。」

最後吳正瀚分享，這次是他第一次跟王鼎霖合作，對於比他年輕的導演，起初以為對方會罩不太住，開過兩次會後才發現王已經做了非常多的功課，「他是一個很多元的導演，不會被以前死板的既定印象框住，擁有新穎的靈魂。」

吳正瀚這次跟王鼎霖合作愉快。

《第九分局》法器聖水子彈白、黃有差

國片《第九分局》宛如台版《康斯坦汀》，片中演員們使用的法器相當考究，導演王鼎霖跟裝飾設計吳正瀚為拍攝電影，做了相當完整的田野調查，還找來知名命理老師謝沅瑾擔任顧問一職，原本怕鬼的王鼎霖更說拍完這部片，自己都成為民俗專家了。

吳正瀚舉電影男主角邱澤持有的聖水槍為例，彈夾中的聖水彈白、黃兩種差很多，他設計的概念是拿白色聖水彈對付西洋惡魔，子彈裡的溶液是經教會彌撒過後的聖水；而對付殭屍用的聖水彈則呈現黃色，因為台灣在地的妖魔鬼怪最怕童子尿，他解釋：「聽完謝沅瑾說，其實鬼怕的就是『純』的東西，只是各地文化不同而已。」

而邱澤背的八卦黑傘，八卦朝外可抵禦邪惡勢力，傘內材質可以替魂體遮陽，一開一收還能帶著鬼魂移動，另所有第九分局的探員都配有分局「九」字樣的戒指，作用如同陰間的警徽。

電影道具現正在京站威秀展示中。

辦公室環境太折磨人

「通靈學姊」温貞菱的兵器也相當酷炫，有桃木劍跟「棍刀」，吳正瀚說桃木劍斬鬼，但桃木太貴，所以是用一般木頭畫上桃木的紋路， 棍刀則是温最強的兵器，組裝起來上刀下棍，揮砍的幅度更大、殺傷力更強。

不過最讓大夥痛苦的是第九分局辦公室，因場景搭在室內停車場，適逢7月酷暑片場宛如烤箱，加上粉塵瀰漫，吳正瀚形容待久會有腎衰竭的感覺，「我們比演員早15天進去，總共20多天，在裡面工作很累又很悶，非常辛苦。」電影29日在台上映。

澎恰恰（左）跟邱澤拿的法器都有玄機。

(中時 )