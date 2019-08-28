蔡英文總統於美東時間8月27日（週二）下午（臺北時間8月28日凌晨）以錄影方式在「美國退伍軍團協會」第101屆年度全國大會上發表重要談話；總統表示，「我要清楚表明的是：我們採購軍備不是為了要引發衝突，而是我們大家都明白，實力才能讓霸權有所忌憚。」

總統說，「我們都非常清楚，人類歷史一直充斥著對控制權的爭奪戰，奪權花招也層出不窮」。如今，「隔著台灣海峽，我們面對一個利用新科技，不是為了創造更大福祉，而是在自由開放社會散播假消息挑撥分化的強權」。

總統談話指出，她曾經跟賴斯塔德總會長提過，現在她要再說一次：確保亞太地區和平穩定的最好方式，就是維護台美如今享有的堅實關係，共同堅定捍衛自由民主。「我已一再表示，只要我在位一天，台灣絕對不會向壓力屈服，但這個挑戰我們無法獨自面對，勢須全球理念相同國家的支持。」

她說，肯定美國持續對台出售重要的防禦性武器，展現台灣對國防及亞太區域整體安全的承諾。很高興告訴各位，美國政府繼出售我們新型M1A2坦克與導彈後，上週又正式同意出售臺灣66架新一代F-16V戰機。「這些最新的軍售案代表台灣的國軍官兵很快就能駕駛M1A2坦克保衛我們的海岸，並飛馳F-16V戰機捍衛領空」。

總統指出，「面對中國戰機跨越台海中線並穿越台灣的領空，情勢不容我們對其意圖抱持天真，沒有準備好保護自己，就無法阻止侵略」。因此必須清楚展現，堅定捍衛自由、民主和生活方式的決心。無論情勢多麼險峻，台美兩國就是決心要捍衛共同珍惜的價值和信念。

她說，身為中華民國台灣總統，「我們的目標是一致的，我們絕不會尋求和中國發生衝突，但請中國尊重我們的民主制度，我們絕不會刻意挑釁中國，但也不至於對中國的企圖天真無知。」

本屆年會於印第安納州首府印第安納波利斯市的協會總部舉行，並邀請台灣、英國、加拿大、韓國等國際友人致歡迎詞。與會貴賓尚包括美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、「美國退伍軍團協會總會長賴斯塔德（Brett P. Reistad）及我國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員李文忠等。

(中時 )