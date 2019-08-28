交通部觀光局推出的集集支線彩繪列車，鬧出車廂上石虎圖變花豹圖糗事，揚名國際，以致花豹原圖作者katya Molodtsova昨贈3張石虎圖，供台灣免費使用，交通部認此事反成就一椿美事。對此，網紅潔哥（李秉潔）表示，「把錢追回來後給這位設計師吧，她畫的石虎好可愛啊」。

交通部觀光局是斥資300萬元，推出集集支線彩繪列車，但這個月20日對外發表後，立刻被踢爆車廂上石虎圖其實是花豹圖，設計師江孟芝最後坦承是買圖，此事還因此揚名國際，引起花豹圖原作者katya Molodtsova昨親繪3張石虎圖，免費贈送台灣使用，觀光局竟婉拒其好意，遭交通部長林佳龍痛批後改口說會使用。林佳龍還說要親自邀請katya Molodtsova來台參加彩繪列車首航，反成為美事一椿。

但網紅潔哥（李秉潔）在臉書上發文說，「把錢追回來後給這位設計師吧！她畫的石虎好可愛啊」。文章一出引起網友熱議，有網友說，「真是被台灣的這位設計師搞得丟臉死了」、「真的欸！其實台灣插畫家也畫的好棒，為啥不找本土，找一個留美摳圖設計師」。

但有更多網友為本土設計師打氣留言說，「還有許多設計師在努力，別灰心」、「至少，四年了，我在石虎保育與彩繪沒有缺席過」、「本土插畫家也一直在關切石虎保育議題」。

俄繪石虎贈台遭拒 林佳龍止血要求觀光局收回發言

(中時電子報)