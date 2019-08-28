雲林台西綠能專區吸引日商三井集團有意投資，但雲林縣長張麗善上任後，推翻前朝的綠能專區案，將回歸產業專區多元招商，立委蘇治芬在臉書表示，台南市長黃偉哲非常歡選三井公司到台南市投資。

蘇治芬為了台西綠能專區的延續開發近日和雲林縣唇槍舌辯，她主張目前養殖環境因鄰近石化區，業者賠多賺少，且該區畫為工業區後，已經荒廢30年難以吸引廠商進駐，改為產業專區等於回歸原點，縣府指要招攬低汙染高科技產業進駐，根本不可能，魚電共生的綠能才能為地方創造最大收益。

但縣府強調不反對綠能，認為廠房屋頂也能舖太陽能板，土地能更多元利用，比只單做綠能好。

蘇治芬表示，三井公司原已計畫要進駐發展綠能，在向雲林縣縣府的地籍機關申請能源局籌設許可、所須必備的法定文件的同意書，結果被張麗善的粗劣決策、政策急轉彎打了回槍，現在黃偉哲親口告訴她，非常歡迎三井公司的綠能投資到台南市。

(中時 )