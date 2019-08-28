泰國驚傳槍殺案，昔日老同學相隔53年後重逢，在同學會上嫌犯Thanapat Anakesr槍殺了當年霸凌他的同學Suthat Kosayamat，一個多年不見的同學聚會，染上了血紅色的回憶，就因為放不下過去。

Thanapat Anakesr，69歲，是一名退休海軍，在一個週六的下午，參加53年前在Ang Thong學校的同學會，不巧，一位同學也出席在這次同學會上，那就是同樣69歲的Suthat Kosayamat，昔日讓他有遭受活埋經驗的霸凌者。隨著餐會的進行，老朋友的敘舊令Thanapat回憶不斷湧現，想到的盡是痛苦的記憶，於是再也受不了了，要求Suthat向他道歉，53年過去了，Suthat卻若無其事地稱他不記得此事，在拒絕道歉後他們發生了爭吵，隨即，Thanapat 掏出了平常隨身帶著的配槍，開向那位昔日霸凌他的同學，Suthat在送醫後宣告不治。

Thanapat Anakesr，69歲，是一名退休海軍，射殺了昔日罷凌他的同學。（圖／翻攝自dailymai）

號召此次同學聚會，於1966年擔任班長的Tuean Klakang透露警方，Thanapat經常抱怨Suthat，但他不認為這是一個嚴重的問題。他表示，「Thanapat喝醉時，常談論被Suthat霸凌有多生氣，他從未忘記這件事」。

Ang Thong省法院指控Thanapat謀殺罪並發出逮捕令，警方全力緝捕中。

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