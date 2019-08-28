民進黨原民事務部主任曾志湘遭週刊爆過去言論親中，甚至是「綠皮紅骨」；媒體報導中指出，曾過去是國民黨員，現在是民進黨員，未來是共產黨員，引發外界批評。不過民進黨主席卓榮泰上午舉行記者會力挺，表示曾志湘這名字是他交給秘書長羅文嘉，況且如果用「過去是國民黨」的標準來檢驗民進黨，恐怕民進黨會死傷一半，因為就連他自己也曾是國民黨員，直言這「何罪之有？」

為了闢謠，卓榮泰上午偕曾志湘舉行記者會，他表示，曾志湘這名字是他交給羅文嘉，羅才去徵詢曾，在此之前，羅並不了解曾。

卓榮泰說，羅徵詢過後，他也有與曾志湘深談，雖然有收到指責曾過去的經驗，提醒曾未來要更謹慎在工作崗位上，妥善表達意見。卓說，未來曾志湘的責任就是輔選平地及山地原住民，並同時創下總統蔡英文在原住民選票的紀錄，強調該負責的不是過去的言行，而是現在的責任。

卓榮泰也表示，媒體報導指曾志湘「過去是國民黨員，現在是民進黨員，未來是共產黨員」，但這邏輯太可怕，如果用「過去是國民黨」的標準來檢驗民進黨，恐怕會死傷一半，因為就連他自己也曾是國民黨員，直言這「何罪之有？」

為了力挺曾志湘，卓榮泰也秀出自己過去的國民黨證，表示他曾在高中時是國民黨員，強調那時候的黨國時代誰不是國民黨員，但他現在也歡迎國民黨或其他政黨黨員加入民進黨。

此外，綠委王定宇日前稱不滿「黨中央人事小圈圈」嗆辭中常委，外界揣測是與青年部主任顏若芳「被拔」有關。對此，卓榮泰澄清，顏若芳是在他接任主席後第一位徵詢的黨務主管，顏若芳的人事案，沒有任何人對她進行關說，甚至他也不知道王定宇會關心此事。

卓榮泰說，顏若芳將青年入陣的工作做得很好，但這半年後黨部認為青年事務工作更年輕化、向下扎根，因此詢問顏是否願意轉任社團部主任並兼任黨發言人，並不是外界認為的「拔掉」；不過顏若芳認為是直接到競總工作，目前還在安排。

(中時 )