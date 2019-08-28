應召站吳姓負責人，半年被抓3次，妨害風化遭法院判刑10個月。（許家寧攝）

屢抄不怕！基隆知名紅燈區「鐵路街」，夜晚霓虹燈閃熾，1名吳姓業者標榜旗下泰妹身材火辣、手路體貼，吸引尋芳客絡繹不絕，高調結果屢遭警方盯上，3個月來被查獲3次，員警發現，炙手可熱的泰女No.1，外型亮麗、身材姣好，平常日接客15人，估計進帳至少23K，超級吸金！

吳男原本受僱於花名「麗香」皮條客，媽媽桑遭抄店關門後，吳男去年底原地重起爐灶自己改當老闆，還擴大招兵買馬，以每日2000元找來友人張家兄弟擔任皮條客，利用新南向政策「免簽證」短期觀光停留之助，繼續引進泰國妹賣淫。

吳男應召站12月底被警方查獲後，不久後又死灰復燃，但不到20天又被警方破獲，吳男轉趨低調，這次經營2個月三度被警察上門查獲，三日就查獲贓款逾14萬元，服務約117人次，生意最好的No.1為本名SOMBOON ARUNOTA的泰女。

檢警從帳冊發現，吳男查獲3次以來，至少媒介18名泰籍女子賣淫，性交易每節15分鐘，每次向嫖客收取1000至1200元，每日下班後再與泰女分帳，分別抽取400至500元「介紹費」，剩下皮肉錢則歸小姐遠渡重洋來台撈金所得。

性好漁色的「番薯哥」說，基隆火車站附近紅燈區低矮鐵厝俗擱大碗，搶手泰女有時要排上1小時，還有人遠從汐止前來一探究竟；至於，主嫌吳男3犯圖利容留性交罪，日前被遭基隆地院合併判刑10個月，張家兄弟擔任皮條客各被判刑3個月，均得易科罰金。

(中時 )