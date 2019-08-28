2020選情增溫，總統候選人有增多趨勢，偏藍智庫「台灣競爭力論壇學會」，今公布總統大選最新民調，該民調以「三腳督」與「四腳督」為組合分析，在三腳督的狀況下，蔡英文以32.3％支持度領先韓國瑜31.6%及柯文哲20.2%，若是四腳督的狀況下，韓國瑜則以30.2％支持度領先蔡英文28.7%、郭台銘15%及柯文哲13.3%。網友們看完民調對此表示，「震撼！」、「穩了」。

台灣競爭力論壇學會28日舉行「2020總統立委大選民調發布會」， 台灣競爭力論壇執行長謝明輝表示，在三腳督的狀況下，蔡英文以32.3％支持度領先韓國瑜及柯文哲，若是四腳督的狀況下，韓國瑜則以30.2％支持度領先蔡英文、柯文哲及郭台銘。

台灣競爭力論壇學會於8月25日至26日委託全國公信力民意調查公司進行明年總統與立委大選民調。調查對象是戶籍設在臺閩地區，年滿二十歲以上的合格選民。有效樣本共計1,074份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.99％。該民調是以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。資料依「性別」、「年齡」及「教育程度」、「地區」加權以與母體比例相符。

另外，對於鴻海創辦人郭台銘陣營公布「調和式民調」，指出在一對一的狀態下，只有郭台銘能夠贏蔡英文。對此，執行長謝明輝28日痛批，那根本是民「調」（ㄊㄧㄠˊ）不是民調，郭陣營的做法讓所有民調同業多年的努力一夕之間都化為泡影，他堅決反對「調和式民調」。

網友們看完民調對此表示，「震撼！」、「穩了」、「民調怎麼感覺跟大家都不一樣」、「他民調墊底」、「這個主要是柯挺不挺對郭都沒有差別」。

網友在批踢踢論壇留言。(圖/翻攝自批踢踢論壇)

(中時電子報)