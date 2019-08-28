大陸第一間好市多（Costco）昨（27）日在上海開幕，第一天就擠爆現場，等待進入的民眾多到甚至癱瘓附近交通，讓好市多以安全為由提前宣布暫停營業。值得注意的是，亞馬遜、特易購、家樂福等西方主要零售商近年來相繼退出大陸市場，何以好市多開幕第一天就引來這麼多人朝聖，分析師認為，關鍵在於天時地利人和，好市多對於已經發展成熟的大陸零售市場而言，正好能夠滿足民眾對新概念的需求。

好市多27日登陸，民眾擠爆現場。

美國財經媒體CNBC報導，大陸零售市場競爭激烈，包括美國電商亞馬遜（Amazon）、英國量販龍頭特易購（Tesco）、法國零售巨擘家樂福（Carrefour）等最終都鎩羽而歸，家樂福因銷售疲弱，今年6月賣掉在大陸的業務，亞馬遜進軍大陸10多年，也在今年4月關閉大陸境內電商市場，特易購更在2013年就已經全面撤出大陸市場。

何以好市多在開幕第一天就能引發民眾熱潮？分析師點出點出天時、地利、人和，美國諮詢公司科爾尼公司（A.T. Kearney Inc.）零售顧問波特爾（Greg Portell）說，主要在於大陸零售市場已經成熟，人們具有一定財富基礎，而且消費者對於新的零售概念也抱持開放態度及興趣。他說，「如果今天是在德國或是英國，這種零售概念在當地不是那麼新，產生的反應也會非常不同。」「中國大陸對好市多展示了非常大的機會，因為消費者有一定財務基礎，而且夠成熟，所以你會有這樣的需求。」

波特爾說，就像當初瑞典家具大廠宜家家居（IKEA）在美國設立第一家分店時一樣，當時已經有足夠多的市場聽過IKEA，消費者也非常著迷，但是都沒有機會進去光顧。當IKEA開幕時，美國消費者反應也非常好，「因為這是個有趣的概念，市場也很成熟，消費者對新的營運模式也很感興趣。」

相較之下，亞馬遜、家樂福、特易購等量販店就只能在大陸市場中排名3、4位，「這遠遠不夠，你要讓消費者不選其他店、只選你，在這麼競爭的成熟市場中，你必須在概念上有一些新東西。」

好市多在許多國家都造成旋風，投資銀行雷蒙詹姆斯（Raymond James）分析師葛里芬（Bobby Griffin）說，好市多5年前就已經透過電商進入大陸市場，讓大陸消費者熟悉他們的自有品牌「科克蘭」（Kirkland），他們也能從中了解大陸消費者的消費模式，他說大陸消費者已經從包括南韓、日本、台灣等亞洲其他分店知道好市多這個品牌，現在大陸也有越來越多中產階級對西方商品很感興趣。

不過波特爾直言，好市多上海分店開幕第一天就取得好彩頭不容小覷，他說總比店新開幕卻沒有消費者上門來的好，「對他們（好市多）來說這是最好的開始。」

(中時電子報)