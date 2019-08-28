直播主「吳小哲」被打到渾身是血，手腳骨折。（謝佳潾翻攝）

直播主「吳小哲」與林姓合作人開直播的工作室，27日晚間在該處遭人押走。（謝佳潾攝）

警方到直播工作室偵辦案情。（謝佳潾翻攝）

直播主「吳小哲」（右）27日晚間直播賣漁貨，途中遭人押走。（謝佳潾翻攝）

近8萬人按讚的直播主「吳小哲」27日晚間與林姓合作人在新園鄉的工作室開直播賣漁貨賣到一半時，突遭人疑以「我要還你錢」的名義押走，5小時後他手腳骨折、全身是血被丟包在新埤1處公園，目前已轉往高雄長庚救治，全案正由警方積極偵辦中。

據了解，27日晚間9點許，直播主「吳小哲」與林姓合作人「小漁郎」在臉書開直播賣漁貨，1小時後吳作勢要打電話而走出鏡頭，不料就此一去無回，林見狀後疑似覺得奇怪也走出去，沒想到人也跟著消失，後續30分鐘的直播現場都無人只剩商品，直到深夜，有人PO網指稱吳遭押走。

PO網人稱，吳的家人一直找不到他，已經有報案了，請大家幫協尋。5小時後，有人打119報案說有人渾身是血躺在新埤1處公園，而警方到場後發現傷者就是吳，只見他手腳骨折、腳底還遭不明物磨到破皮，且手機也被搶走；救護人員連忙將吳送至東港安泰救治，清晨6時許轉至長庚。

據鄰居透露，林是新園鹽埔人，今年初才搬到老婆娘家瓦磘村住，夫妻倆一直在租屋處開直播賣漁貨，而可能因名氣還不夠大，所以約在2個月前請來在潮州很紅的直播主吳合作，近來很常看到他們，而他們與大家的互動也不錯，直播工作室出入的人也很正常，不是他們3人就是客戶。

但鄰居說，27日晚間很奇怪，9點多時工作室外站了3、4個沒見過的人，不久後警方也來了，但也沒有什麼爭執，直到10點多時，門口聚集的人越來越多、約有10人，才知道好像出事了。

鄰居稱，整個晚上其實都很平靜，也沒聽到什麼吵鬧聲，但有聽說好像是「潮州的在吃醋」，而且聽聞是有人走進去說「要還吳錢」，接著「吳就跟他們走了」。

警方表示，新園分駐所在27日21時33分許接獲110報案稱吳姓直播主與人發生口角遭帶走，已調閱相關路口監視器畫面釐清案情，同時已鎖定犯嫌3人，正積極查緝到案說明中。

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(中時 )