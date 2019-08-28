有週刊報導，空軍總統行政專機的發動機出況狀，軍方官員指出，報導內容先是把發電機寫的發動機，再者，有爭議的那台發電機，也不是週刊所報導上個月發現故障，那具發電機早在2017年11月的時候即因故障拆下，成為待修件，由華航拆檢評估修復，根本不會影響飛安。

此外，空軍司令部今發新聞稿表示，有關媒體報導內容與事實不符，誤導社會大眾視聽，本部將保留法律追訴權，並表達嚴正抗議。

空軍指出，依據國防自主政策，B737-800型飛機檢修均委由華航公司執行，該公司獲美國聯邦航空總署(FAA)及交通部民用航空局(CAA)認證，可完整執行發電機修護作業。

空軍說，這次檢送為發電機，並非報導所稱發動機檢測，本部尊重華航維修專業，且從未接獲發電機更換之建議。該具發電機由華航公司完成拆檢報價，可修復且具修復價值，本部同意依契約正式委託華航公司檢修，並已依約執行修復作業中。

(中時 )