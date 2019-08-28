春社派出所員警李俊德，發現民眾騎機車闖紅燈，開罰單卻被民眾控瀆職。（黃國峰翻攝）

春社派出所員警李俊德，執勤認真，服務態度懇切，同事及地方居民都很推崇，是大家心目中的「暖男」。（黃國峰攝）

警開單被控瀆職 分局長力挺：認真執法記嘉獎

台中市警第四分局春社派出所員警李俊德，日前在永春南路攔下一名闖紅燈騎士開單，事後遭該民眾投訴瀆職，分局長吳耀南調查整個經過後，認為李員依法告發並無違誤，肯定他認真執法維護法治，記他一支嘉獎，還特別到派出所致贈保溫瓶表揚，期待他能像保溫瓶保溫，保持對工作的熱情。

8月7日晚上，春社派出所員警李俊德在永春南路執行巡邏勤務時，在永春南路看見一機車騎士闖紅燈，立即攔下舉發。該騎士起初不斷像員警求情不要開罰單，但因為違規事實明確，李員還是繼續開罰單，該騎士見員警不為所動，氣得大罵：「前面闖紅燈的為什麼不抓，只抓他一人」，並進而指著路旁違規車兩，要李員也開罰單，李員僅針對違規明確車輛開罰單，該騎士不滿，進而對四分局投訴李員瀆職。

台中市警局第四分局接獲民眾檢舉，調查當天情況，確認李俊德依法行事，無瀆職情況，分局長吳耀南得悉後指示核予嘉獎，肯定他不畏濫訴、勇於執法，並親赴派出所頒贈象徵保持工作熱忱之保溫瓶給李員，期許他永保從警熱情。

李俊德2016年前是一位騎著摩托車穿梭大街小巷送信的郵差，馬路上看太多不遵守交通規則而造成的傷害， 2016年轉職投考警職順利通過，從警至今執勤認真，服務態度懇切，同事及地方居民都很推崇，導正交通亂象更是其工作重點，這次被檢舉，長官力挺，李員表示將更加堅定從警的初衷，不因此而澆熄工作熱情。

交通違規被警開罰單，民眾常質疑，為何別人也違法，沒被抓，而是我被抓？春社所所長江松泳表示，法律中之「平等原則」，並沒有因此賦予人民得主張「不法平等」之權利，即是違法民眾既已違法被抓，不能主張比照他人違法沒被抓。自己遭受處罰但看到同樣違規的人沒有受罰，心裡難免會覺得不是滋味，但其他違規者亦僅是一時僥倖，再者警力有限也是無法一網打盡，換個角度想，遵守法規同時也是在保障自己的安全。

(中時 )