今年3月曾捲入韓國淫魔歌手鄭俊英淫片群組的韓國樂團「CNBLUE」成員之一的李宗泫，曾在群組中向鄭俊英表示「快點把女人交出來」，但最後安全下莊當兵去，沒想到近日卻又不安分，有一名韓國直播主爆料公開她的社群軟體私訊內容，正在當兵的李宗泫卻主動傳訊息密她，還寫下「妳的肚肚肉很可愛」等肉麻挑逗字眼，讓韓國網友痛批死性不改。

李宗泫爆出私訊巨乳網紅，還寫下「妳的肚肚肉很可愛耶」。（圖／翻攝自韓網）

巨乳型的YouTuber朴敏靜在韓網上擁有不少粉絲，IG也有超過36萬人追蹤，近日她在自己的社群軟體上截圖私訊她發現有個藍勾勾的IG網友私訊她，半信半疑表示：「欸CNBLUE？這是真的嗎？」私訊內容中李宗泫曾兩次密她，第一次寫下「很喜歡看妳的YouTube，多上傳有趣的內容吧。」第二次則是挑逗地大讚她：「妳的肚肚肉很可愛耶」

李宗泫爆出私訊巨乳網紅，再度引發網友不滿，認為他實在學不乖。（圖／翻攝自韓網）

爆料一出也不少網友認為李宗泫實在死性不改，先前逃過鄭俊英淫片群，當兵安全下莊，即使當時也有不少爆料的聲音指出李宗泫也有犯案的可能性，但警方依舊沒有調查他，如今當兵卻又公然調戲網紅，也讓粉絲大感失望，不過也有鐵粉認為他是被盜帳號，認為當兵不太可能使用手機，也不會笨到用有藍勾勾的帳號來把妹。

(中時電子報)