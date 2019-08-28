謝姓男子2014年到北市東區某醫院手術治療打呼宿疾術後因不慎拔出塞在鼻子裡的止血棉，不料造成大出血陷入昏迷，成為植物人迄今，謝妻控告許姓醫師業務過失重傷害，獲不起訴後，再控告許男與護理師偽造手術紀錄，台北地檢署今不起訴許男和2護理人員。

據調查，60歲謝男因打呼問題困擾多年，2014年到北市東區知名醫院求診，許姓醫師診斷是「鼻中膈彎曲併肥厚性鼻炎」，同年7月間進行「鼻中膈及鼻道成形手術」。術後謝男因鼻腔塞棉花不舒服，自行拔出棉花後，鼻血直流，謝男送醫急救後，因腦缺氧昏迷成了植物人，謝妻憤而提告。但檢方經醫審會鑑定，認定許沒有過失，處分不起訴。另許妻另提起民事求償獲賠373萬元，案件由高院審理中。

謝妻日前再告許男和張姓、劉姓2名護理人員在手術紀錄記載不實，涉嫌偽造文書罪嫌，且明知病患拒絕仍故意切除扁桃腺手術，涉嫌傷害罪。檢方認為偽造文書事證不足，且逾6個月法定告訴期限，今將許男及2名護理人員不起訴。

(中時 )