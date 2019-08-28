直播平台蔡姓女直播主，因為孫姓前男友金援，在直播主排行榜上有好名次，後來雙方分手，孫男反目，認為蔡女獲得的獎金沒有按比例分給他，索討不成就用LINE留言恐嚇，案經台北地方法院審理，孫當庭認罪，法官依恐嚇罪判孫有期徒刑4月，可易科罰金12萬元。

孫男認為，他與蔡女交往期間，曾與蔡女協議參加17直播平台的活動，約定由孫不時出錢向蔡女贈禮投點，好獲取較佳名次；蔡女獲得的獎金及分潤金，應分配給他。

2017年11月間，孫不滿蔡女與他疏離並分手，就向蔡女索討先前約定的獎金，因蔡女未理會，就用通訊軟體LINE，傳送「你把該給我的還我，我收到後立馬刪除我們在一起過的紀錄(錄影給你看)…你玩我夠多了，把誠意拿出來，不然就一起死」、「我只告訴你，你不還錢，我們一起死就好…我們會變大紅人…一句話：還錢，沒事，不還，網紅」、「不用怕只要怕錢還就好，我保證不傳出去。…你不讓我好過，你也不會好過，自己看著辦」等恐嚇訊息給蔡女。

北院審理認為，孫僅因蔡女拒絕分配獎金、分潤金，且認為蔡女有意疏離就恐嚇對方，行為不足取，考量他坦承犯行，犯後態度尚可，依恐嚇罪判刑4，可易科罰金。本案可上訴。

(中時 )