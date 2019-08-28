2019年第54屆金鐘獎入圍名單今(28日)公布，由劉傑中擔任入圍記者會主持人，揭獎嘉賓邀來上屆戲劇節目女主角獎黃姵嘉、上屆迷你劇集／電視電影男主角獎得主藍葦華，電視劇作品方面《我們與惡的距離》是本屆預測入圍大熱門，因車吻事件使謝忻被迫從此退出《綜藝大熱門》，是否會依最後在節目中的表現和胡瓜、阿翔再度入圍也令人十分好奇，一切就等稍後名單公布揭曉。
本屆電視金鐘獎將於10月5日在國父紀念館舉行，由黃子佼三度連莊接下主持棒，主視覺請來鬼才導演廖人帥擔任視覺總監，今年剛入圍金曲獎最佳專輯裝幀設計的吳建龍負責平面主視覺設計，以「科幻」、「未來感」風格打造出今年耳目一新的視覺概念。
【第54屆金鐘獎完整名單如下】
※節目獎
◎戲劇節目獎
20之後（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）
我們與惡的距離（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）
客家劇場-日據時代的十種生存法則（參賽單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）
菜頭梗的滋味（參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）
雙城故事（參賽單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）
◎迷你劇集獎
老鼠捧茶請人客（參賽單位：民間全民電視股份有限公司／青睞影視製作股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／青睞影視製作股份有限公司）
奇蹟的女兒（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／ 綠光全傳播有限公司）
魂囚西門（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大聲創意國際事業有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大聲創意國際事業有限公司）
憤怒的菩薩（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／貝唐賀電影有限公司）
◎電視電影獎
公視人生劇展第一響槍（參賽單位：英傑哆股份有限公司、製作單位：英傑哆股份有限公司）
公視新創短片《暴好人》（參賽單位：勃力槍數位影像文化有限公司、製作單位：勃力槍數位影像文化有限公司）
你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
野雀之詩（參賽單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）
華視金選劇場-夏之橘（參賽單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司）
◎自然科學紀實節目獎
台灣的前世今生（參賽單位：壹傳媒電視廣播股份有限公司、製作單位：壹傳媒電視廣播股份有限公司）
打開社會事件S檔案（參賽單位：東臺傳播股份有限公司、製作單位：東臺傳播股份有限公司）
列印未來進行式（參賽單位：環影製作有限公司、製作單位：環影製作有限公司）
地球的孤兒（參賽單位：東森電視事業股份有限公司-東森綜合台、製作單位：東森電視事業股份有限公司）
驚奇VR生態館（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／飛凌五分之六製作有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／飛凌五分之六製作有限公司）
◎人文紀實節目獎
吹過島嶼的歌（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
我們的島 穿梭島嶼二十年（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
農村的遠見（參賽單位：寶花傳播有限公司、製作單位：寶花傳播有限公司）
樹說新語（參賽單位：客家電視台、製作單位：久藝傳播有限公司）
藝術很有事（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
◎兒童少年節目獎
Kakudan時光機（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
下課花路米-博物館大驚奇（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
小O事件簿（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）
台灣特有種（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
就是這YOUNG（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
◎生活風格節目獎
Follow Alana 愛遊世界（參賽單位：晴雅數位傳播股份有限公司、製作單位：晴雅數位傳播股份有限公司）
水下三十米（參賽單位：動能意像製作有限公司、製作單位：動能意像製作有限公司）
主廚大聯盟（參賽單位：愛爾達科技股份有限公司、製作單位：愛爾達科技股份有限公司）
台灣第一等（參賽單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司）
聽聽看（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
◎綜藝節目獎
小明星大跟班（參賽單位：中天電視股份有限公司、製作單位：金星娛樂事業股份有限公司）
台灣金頌（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
圓夢心舞台（參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）
綜藝大熱門（參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）
聲林之王（參賽單位：東森新媒體控股股份有限公司／量子娛樂製作股份有限公司、製作單位：量子娛樂製作股份有限公司）
◎益智及實境節目獎
一字千金鬥字風雲榜（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：全能製作股份有限公司）
一呼百應（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
全民星攻略（參賽單位：東森電視事業股份有限公司-東森綜合台、製作單位：友松娛樂股份有限公司）
阮三个（參賽單位：用力拍電影有限公司、製作單位：用力拍電影有限公司）
綜藝玩很大（參賽單位：三立電視股份有限公司／中國電視事業股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）
◎動畫節目獎
小兒子（參賽單位：夢田影像股份有限公司、製作單位：夢田影像股份有限公司）
吉娃斯愛科學：飛鼠學校（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原金國際有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原金國際有限公司）
米米系列（參賽單位：和英文化事業有限公司、製作單位：和英文化事業有限公司）
※個人獎
◎戲劇節目男主角獎
王識賢／C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：超人睿奇製作有限公司）
吳政迪／客家劇場-日據時代的十種生存法則（報名單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）
吳慷仁／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）
溫昇豪／雙城故事（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）
龍劭華【陳坤倉】／菜頭梗的滋味（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）
◎戲劇節目女主角獎
江沂宸／20之後（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）
徐麗雯／菜頭梗的滋味（報名單位：今生視聽傳播有限公司、製作單位：今生視聽傳播有限公司）
曾珮瑜／雙城故事（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）
賈靜雯／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）
蔡淑臻【蔡昕芸】／C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：超人睿奇製作有限公司）
◎戲劇節目男配角獎
林哲熹／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）
洪都拉斯【洪勝德】／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）
溫昇豪／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）
蔭山征彥／客家劇場-日據時代的十種生存法則（報名單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）
龍劭華／雙城故事（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）
◎戲劇節目女配角獎
李杏／生死接線員（報名單位：貴金影業傳媒股份有限公司、製作單位：貴金影業傳媒股份有限公司）
張寗／客家劇場-日據時代的十種生存法則（報名單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）
曾沛慈／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）
葉慈毓／20之後（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）
謝瓊煖／菜頭梗的滋味（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）
◎戲劇節目新進演員獎
李婕【李聿安】／愛的3.14159（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：我在影像製作有限公司）
胡釋安／20之後（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）
梁舒涵／女兵日記（報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：聯利媒體股份有限公司／史坦利國際傳媒股份有限公司）
蔡佳麟／大時代（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／王珮華工作室有限公司）
◎迷你劇集（電視電影）男主角獎
吳朋奉／公視人生劇展第一響槍（報名單位：英傑哆股份有限公司、製作單位：英傑哆股份有限公司）
陳以文／公視新創短片《暴好人》（報名單位：勃力槍數位影像文化有限公司、製作單位：勃力槍數位影像文化有限公司）
游安順／公視學生劇展-兩場葬禮（報名單位：駿喬影社股份有限公司、製作單位：駿喬影社股份有限公司）
潘親御／公視新創電影-無法辯護（報名單位：正派映像有限公司、製作單位：正派映像有限公司）
藍葦華／華視金選劇場-夏之橘（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司）
◎迷你劇集（電視電影）女主角獎
尹馨／你的孩子不是你的孩子-茉莉的最後一天（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
王琄／媽媽桌球（報名單位：前景娛樂有限公司、製作單位：前景娛樂有限公司）
陽靚／華視金選劇場-忘川（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司）
謝盈萱／魂囚西門（報名單位：大聲創意國際事業有限公司、製作單位：大聲創意國際事業有限公司）
鍾欣凌／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
◎迷你劇集（電視電影）男配角獎
吳宏修／公視學生劇展-人鬼（報名單位：李啟源電影有限公司、製作單位：李啟源電影有限公司）
喜翔／公視人生劇展 淚滴卡卡（報名單位：視覺張力文創事業有限公司、製作單位：視覺張力文創事業有限公司）
黃鐙輝／奇蹟的女兒（報名單位：綠光全傳播有限公司、製作單位：綠光全傳播有限公司）
蔡明修／華視金選劇場-夏之橘（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司）
蘇達／公視新創電影-疑霧公堂（報名單位：內容力有限公司、製作單位：內容力有限公司）
◎迷你劇集（電視電影）女配角獎
王淨／你的孩子不是你的孩子-茉莉的最後一天（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
林意箴／海吉拉（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：玩劇娛樂國際股份有限公司）
連俞涵／奇蹟的女兒（報名單位：綠光全傳播有限公司、製作單位：綠光全傳播有限公司）
陸弈靜【丁怡境】／公視人生劇展-3天2夜（報名單位：浩溥電影有限公司、製作單位：浩溥電影有限公司）
謝俊慧／公視人生劇展 淚滴卡卡（報名單位：視覺張力文創事業有限公司、製作單位：視覺張力文創事業有限公司）
◎迷你劇集（電視電影）新進演員獎
王渝屏／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
王渝萱／你的孩子不是你的孩子-孔雀（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
梁湘華／公視人生劇展 最美的風景（報名單位：野火娛樂製作有限公司、製作單位：野火娛樂製作有限公司）
黃泰維／閃焰假面（報名單位：伏流映像製作有限公司、製作單位：伏流映像製作有限公司）
劉修甫／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
◎戲劇節目導演獎
王小棣／20之後（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）
林君陽／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）
林宏杰／客家劇場-日據時代的十種生存法則（報名單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）
葉天倫／雙城故事（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）
廖士涵、郭春暉／種菜女神（報名單位：安澤映畫有限公司、製作單位：安澤映畫有限公司）
◎迷你劇集（電視電影）導演獎
施立／野雀之詩（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）
許肇任／憤怒的菩薩（報名單位：貝唐賀電影有限公司、製作單位：貝唐賀電影有限公司）
陳慧翎、余慧君／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
詹淳皓／公視人生劇展第一響槍（報名單位：英傑哆股份有限公司、製作單位：英傑哆股份有限公司）
鄭文堂／奇蹟的女兒（報名單位：綠光全傳播有限公司、製作單位：綠光全傳播有限公司）
◎非戲劇類節目導演獎
白心儀、林奕勳、李孟唐／地球的孤兒（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）
柯金源／紀錄觀點 前進（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
楊守義、STEFANO CENTINI／透視內幕 衛武營國家藝文中心（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）
劉嵩／農村的遠見（報名單位：寶花傳播有限公司、製作單位：寶花傳播有限公司）
盧曉筠／臺灣部落寶藏第2季（報名單位：新加坡商全球紀實有限公司台灣分公司、製作單位：Discovery 頻道）
◎非戲劇類節目導播獎
李麗芳／台視17Q（報名單位：臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司／英屬維京群島商麻吉一七股份有限公司臺灣分公司）
周天麟／公視表演廳 代孕城市（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
梁遠毅／音樂Band Band Band（報名單位：風雅娛樂行銷有限公司、製作單位：風雅娛樂行銷有限公司）
陳星鳳／台灣金頌（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司）
黃慧娟／公視表演廳 預期未來 龔鈺褀創作音樂會（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
◎戲劇節目編劇獎
王小棣、溫郁芳、張可欣、陸儀、吳怡靜、許景惠／20之後（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）
吳宏智／菜頭梗的滋味（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）
呂蒔媛／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）
陳怡妤、林佳慧、陳玲慧、范芷綺、葉丹青、葉天倫／雙城故事（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）
陳南宏、吳岱芸、徐凱嘉、林宏杰、吳宗叡／客家劇場-日據時代的十種生存法則（報名單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）
◎迷你劇集（電視電影）編劇獎
吳宗叡、陳南宏／公視新創短片-最後一次溫柔（報名單位：魔幻時刻電影有限公司、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）
莊翔安／媽媽桌球（報名單位：前景娛樂有限公司、製作單位：前景娛樂有限公司）
澎恰恰、周以文／眾神的停車位（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司／傑鼎傳播有限公司）
簡士耕／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
靳家驊／華視金選劇場-夏之橘（報名單位：創藝玖玖電影製作有限公司、製作單位：創藝玖玖電影製作有限公司）
◎自然科學及人文紀實節目主持人獎
白心儀／地球的孤兒（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）
吳奕蓉／幕後有藝思（報名單位：客家電視台、製作單位：春河劇團事業有限公司）
呂捷、王偊菁／呂讀台灣（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）
阮安祖／在台灣站起 New Face in Taiwan（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）
簡上仁／福爾摩沙音樂廳（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司）
◎兒童少年節目主持人獎
Lan-pao【薛紀綱】／Kakudan時光機（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
小兵【薛紀綱】、王湘涵、亞里【廖敏君】／下課花路米-博物館大驚奇（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
王伯源／伯源哥哥的祕密屋（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）
向日葵【向盛言】／小O事件簿（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）
香蕉哥哥【林掄元】、左左【謝佐妮】、右右【謝佑妮】／就是要PLAY（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：紅火創意有限公司）
◎生活風格節目主持人獎
Alana／Follow Alana 愛遊世界（報名單位：晴雅數位傳播股份有限公司、製作單位：晴雅數位傳播股份有限公司）
大霈【李霈瑜】／水下三十米（報名單位：動能意像製作有限公司、製作單位：動能意像製作有限公司）
王少偉／台灣第一等（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司）
李四端／四端紅人會（報名單位：台灣優視媒體科技股份有限公司、製作單位：台灣優視媒體科技股份有限公司）
陳濂僑、王曉書、李佳吉／聽聽看（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
◎綜藝節目主持人獎
吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】／綜藝大熱門（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）
浩子【謝炘昊】、乱彈阿翔【陳泰翔】／台灣金頌（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
曾國城、巴鈺／一袋女王（報名單位：香港商福斯傳媒有限公司台灣分公司、製作單位：全富傳播股份有限公司）
黃子佼、卜學亮／超級同學會（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：亞果娛樂事業有限公司）
蕭敬騰、林宥嘉、Lulu【黃路梓茵】／聲林之王（報名單位：量子娛樂製作股份有限公司、製作單位：量子娛樂製作股份有限公司）
◎益智及實境節目主持人獎
吳宗憲、KID【林柏昇】、小鬼【黃鴻升】／綜藝玩很大（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）
胡瓜【胡自雄】、瑪莉亞【葉欣眉】／歡樂智多星（報名單位：香港商福斯傳媒有限公司台灣分公司、製作單位：友松娛樂股份有限公司）
浩子【謝炘昊】、阿翔【陳秉立】／綜藝新時代（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／大藝娛樂企業有限公司）
楊貴媚、SOAC、張軒睿／阮三个（報名單位：用力拍電影有限公司、製作單位：用力拍電影有限公司）
黄子佼、吳姍儒／一呼百應（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
◎戲劇類節目攝影獎
王逸帆／公視學生劇展-無塵之地（報名單位：瀞擎藝術有限公司、製作單位：瀞擎藝術有限公司）
高子皓、陳克勤、古曜華／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）
趙冠衡／靈佔（報名單位：尚尚國際多媒體製作有限公司、製作單位：尚尚國際多媒體製作有限公司 ）
韓紀軒／憤怒的菩薩（報名單位：貝唐賀電影有限公司、製作單位：貝唐賀電影有限公司）
簡正傳、簡新祐／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
◎非戲劇類節目攝影獎
何明瑞、吳政儒／農村的遠見（報名單位：寶花傳播有限公司、製作單位：寶花傳播有限公司）
李景白、黃駿樺／水下三十米（報名單位：動能意像製作有限公司、製作單位：動能意像製作有限公司）
張永明／臺灣部落寶藏第2季（報名單位：新加坡商全球紀實有限公司台灣分公司、製作單位：Discovery 頻道）
楊守義、呂世民、陳毅軒、王志仁、萬俊明／透視內幕 衛武營國家藝文中心（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）
楊守義、彭之軒、LUCAS KAO、陳耀寬、凌柏瑋／透視內幕 棲蘭秘境馬拉松（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）
◎戲劇類節目剪輯獎
吳姿瑩／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
李俊宏／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）
李培㚤／公視學生劇展-無塵之地（報名單位：瀞擎藝術有限公司、製作單位：瀞擎藝術有限公司）
林均珮、張家銘／人際關係事務所（報名單位：小紅帽映像有限公司、製作單位：歐銻銻娛樂有限公司／小紅帽映像有限公司）
陳博文／握三下，我愛你（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：華文創股份有限公司）
◎非戲劇類節目剪輯獎
林植青／透視內幕 棲蘭秘境馬拉松（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）
林植青／透視內幕 衛武營國家藝文中心（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）
洪瑞憶／呦呦自在楊英風（報名單位：符號文化股份有限公司、製作單位：符號文化股份有限公司）
陳巧薇／樹說新語（報名單位：客家電視台、製作單位：久藝傳播有限公司）
廖榮祺／音樂Band Band Band（報名單位：風雅娛樂行銷有限公司、製作單位：風雅娛樂行銷有限公司）
◎音效獎
周震／野雀之詩（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）
高偉晏、孫紹庭、黃偉恆、陳彥竹、陳亦偉／魂囚西門（報名單位：大聲創意國際事業有限公司、製作單位：大聲創意國際事業有限公司）
高偉晏、張劭庭、嚴唯甄／公視新創短片-最後一次溫柔（報名單位：魔幻時刻電影有限公司、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）
楊以瑄、王希文／公視新創短片《年尾巴》（報名單位：幸運星電影製作有限公司、製作單位：幸運星電影製作有限公司／鍾禧資產管理有限公司）
魏如萱、史旻玠、鄭元凱／你的孩子不是你的孩子-媽媽的遙控器（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
◎燈光獎
丁海德／憤怒的菩薩（報名單位：貝唐賀電影有限公司、製作單位：貝唐賀電影有限公司）
李奇祥／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
李麟／公視新創電影-無法辯護（報名單位：正派映像有限公司、製作單位：正派映像有限公司）
許世明／靈佔（報名單位：尚尚國際多媒體製作有限公司、製作單位：尚尚國際多媒體製作有限公司）
葉明廣／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）
◎美術設計獎
尤稚儀／野雀之詩（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）
吳若昀、黃明仁、賴琬婷、王重治、姚良奇、林佳齡／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）
張軼峰／奇蹟的女兒（報名單位：綠光全傳播有限公司、製作單位：綠光全傳播有限公司）
陳昱翔、蔡佩蓁／公視學生劇展-無塵之地（報名單位：瀞擎藝術有限公司、製作單位：瀞擎藝術有限公司）
羅文璟、潘胤余／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）
◎節目創新獎
台灣特有種（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
我們與惡的距離（參賽單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）
時光台灣（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
電視音樂專輯（參賽者：羅亦娌、郭延恭、黃介筠、謝淯羽、劉法蓉、製作單位：客家電視台）
聲林之王（參賽單位：東森新媒體控股股份有限公司、製作單位：量子娛樂製作股份有限公司）
◎特別獎項（得主）
終身成就獎─張小燕女士
(中時電子報)
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