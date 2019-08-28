王識賢、吳政迪、吳慷仁、溫昇豪、龍劭華入圍本屆戲劇節目男主角獎。（圖／中時資料照片）

今年金鐘獎終身成就獎頒給主持人張小燕。（圖／中時資料照片）

黃子佼今年擔任金鐘獎主持人。（圖／中時資料照片）

金鐘54主視覺。（圖／三立提供）

藍葦華、黃姵嘉是今年揭曉入圍獎項嘉賓。（圖／翻攝自 Youtube）

《小明星大跟班》、《麻辣天后傳》是本屆綜藝節目入圍熱門。（圖／中時資料照片）

《與惡》今年是預測入圍大熱門。（圖／資料照片，公視提供）

謝忻、阿翔是否入圍令人好奇。（圖／中時資料照片）

第54屆金鐘獎入圍名單公布

2019年第54屆金鐘獎入圍名單今(28日)公布，由劉傑中擔任入圍記者會主持人，揭獎嘉賓邀來上屆戲劇節目女主角獎黃姵嘉、上屆迷你劇集／電視電影男主角獎得主藍葦華，電視劇作品方面《我們與惡的距離》是本屆預測入圍大熱門，因車吻事件使謝忻被迫從此退出《綜藝大熱門》，是否會依最後在節目中的表現和胡瓜、阿翔再度入圍也令人十分好奇，一切就等稍後名單公布揭曉。

本屆電視金鐘獎將於10月5日在國父紀念館舉行，由黃子佼三度連莊接下主持棒，主視覺請來鬼才導演廖人帥擔任視覺總監，今年剛入圍金曲獎最佳專輯裝幀設計的吳建龍負責平面主視覺設計，以「科幻」、「未來感」風格打造出今年耳目一新的視覺概念。

【第54屆金鐘獎完整名單如下】

※節目獎

◎戲劇節目獎

20之後（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）

我們與惡的距離（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）

客家劇場-日據時代的十種生存法則（參賽單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）

菜頭梗的滋味（參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

雙城故事（參賽單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）

◎迷你劇集獎

老鼠捧茶請人客（參賽單位：民間全民電視股份有限公司／青睞影視製作股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／青睞影視製作股份有限公司）

奇蹟的女兒（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／ 綠光全傳播有限公司）

魂囚西門（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大聲創意國際事業有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大聲創意國際事業有限公司）

憤怒的菩薩（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／貝唐賀電影有限公司）

◎電視電影獎

公視人生劇展第一響槍（參賽單位：英傑哆股份有限公司、製作單位：英傑哆股份有限公司）

公視新創短片《暴好人》（參賽單位：勃力槍數位影像文化有限公司、製作單位：勃力槍數位影像文化有限公司）

你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

野雀之詩（參賽單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

華視金選劇場-夏之橘（參賽單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司）

◎自然科學紀實節目獎

台灣的前世今生（參賽單位：壹傳媒電視廣播股份有限公司、製作單位：壹傳媒電視廣播股份有限公司）

打開社會事件S檔案（參賽單位：東臺傳播股份有限公司、製作單位：東臺傳播股份有限公司）

列印未來進行式（參賽單位：環影製作有限公司、製作單位：環影製作有限公司）

地球的孤兒（參賽單位：東森電視事業股份有限公司-東森綜合台、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

驚奇VR生態館（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／飛凌五分之六製作有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／飛凌五分之六製作有限公司）

◎人文紀實節目獎

吹過島嶼的歌（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

我們的島 穿梭島嶼二十年（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

農村的遠見（參賽單位：寶花傳播有限公司、製作單位：寶花傳播有限公司）

樹說新語（參賽單位：客家電視台、製作單位：久藝傳播有限公司）

藝術很有事（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

◎兒童少年節目獎

Kakudan時光機（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

下課花路米-博物館大驚奇（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

小O事件簿（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

台灣特有種（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

就是這YOUNG（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

◎生活風格節目獎

Follow Alana 愛遊世界（參賽單位：晴雅數位傳播股份有限公司、製作單位：晴雅數位傳播股份有限公司）

水下三十米（參賽單位：動能意像製作有限公司、製作單位：動能意像製作有限公司）

主廚大聯盟（參賽單位：愛爾達科技股份有限公司、製作單位：愛爾達科技股份有限公司）

台灣第一等（參賽單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司）

聽聽看（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

◎綜藝節目獎

小明星大跟班（參賽單位：中天電視股份有限公司、製作單位：金星娛樂事業股份有限公司）

台灣金頌（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

圓夢心舞台（參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

綜藝大熱門（參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）

聲林之王（參賽單位：東森新媒體控股股份有限公司／量子娛樂製作股份有限公司、製作單位：量子娛樂製作股份有限公司）

◎益智及實境節目獎

一字千金鬥字風雲榜（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：全能製作股份有限公司）

一呼百應（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

全民星攻略（參賽單位：東森電視事業股份有限公司-東森綜合台、製作單位：友松娛樂股份有限公司）

阮三个（參賽單位：用力拍電影有限公司、製作單位：用力拍電影有限公司）

綜藝玩很大（參賽單位：三立電視股份有限公司／中國電視事業股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）

◎動畫節目獎

小兒子（參賽單位：夢田影像股份有限公司、製作單位：夢田影像股份有限公司）

吉娃斯愛科學：飛鼠學校（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原金國際有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原金國際有限公司）

米米系列（參賽單位：和英文化事業有限公司、製作單位：和英文化事業有限公司）

※個人獎

◎戲劇節目男主角獎

王識賢／C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：超人睿奇製作有限公司）

吳政迪／客家劇場-日據時代的十種生存法則（報名單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）

吳慷仁／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）

溫昇豪／雙城故事（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）

龍劭華【陳坤倉】／菜頭梗的滋味（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

◎戲劇節目女主角獎

江沂宸／20之後（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）

徐麗雯／菜頭梗的滋味（報名單位：今生視聽傳播有限公司、製作單位：今生視聽傳播有限公司）

曾珮瑜／雙城故事（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）

賈靜雯／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）

蔡淑臻【蔡昕芸】／C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：超人睿奇製作有限公司）

◎戲劇節目男配角獎

林哲熹／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）

洪都拉斯【洪勝德】／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）

溫昇豪／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）

蔭山征彥／客家劇場-日據時代的十種生存法則（報名單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）

龍劭華／雙城故事（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）

◎戲劇節目女配角獎

李杏／生死接線員（報名單位：貴金影業傳媒股份有限公司、製作單位：貴金影業傳媒股份有限公司）

張寗／客家劇場-日據時代的十種生存法則（報名單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）

曾沛慈／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）

葉慈毓／20之後（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）

謝瓊煖／菜頭梗的滋味（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

◎戲劇節目新進演員獎

李婕【李聿安】／愛的3.14159（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：我在影像製作有限公司）

胡釋安／20之後（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）

梁舒涵／女兵日記（報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：聯利媒體股份有限公司／史坦利國際傳媒股份有限公司）

蔡佳麟／大時代（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／王珮華工作室有限公司）

◎迷你劇集（電視電影）男主角獎

吳朋奉／公視人生劇展第一響槍（報名單位：英傑哆股份有限公司、製作單位：英傑哆股份有限公司）

陳以文／公視新創短片《暴好人》（報名單位：勃力槍數位影像文化有限公司、製作單位：勃力槍數位影像文化有限公司）

游安順／公視學生劇展-兩場葬禮（報名單位：駿喬影社股份有限公司、製作單位：駿喬影社股份有限公司）

潘親御／公視新創電影-無法辯護（報名單位：正派映像有限公司、製作單位：正派映像有限公司）

藍葦華／華視金選劇場-夏之橘（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司）

◎迷你劇集（電視電影）女主角獎

尹馨／你的孩子不是你的孩子-茉莉的最後一天（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

王琄／媽媽桌球（報名單位：前景娛樂有限公司、製作單位：前景娛樂有限公司）

陽靚／華視金選劇場-忘川（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司）

謝盈萱／魂囚西門（報名單位：大聲創意國際事業有限公司、製作單位：大聲創意國際事業有限公司）

鍾欣凌／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

◎迷你劇集（電視電影）男配角獎

吳宏修／公視學生劇展-人鬼（報名單位：李啟源電影有限公司、製作單位：李啟源電影有限公司）

喜翔／公視人生劇展 淚滴卡卡（報名單位：視覺張力文創事業有限公司、製作單位：視覺張力文創事業有限公司）

黃鐙輝／奇蹟的女兒（報名單位：綠光全傳播有限公司、製作單位：綠光全傳播有限公司）

蔡明修／華視金選劇場-夏之橘（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司）

蘇達／公視新創電影-疑霧公堂（報名單位：內容力有限公司、製作單位：內容力有限公司）

◎迷你劇集（電視電影）女配角獎

王淨／你的孩子不是你的孩子-茉莉的最後一天（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

林意箴／海吉拉（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：玩劇娛樂國際股份有限公司）

連俞涵／奇蹟的女兒（報名單位：綠光全傳播有限公司、製作單位：綠光全傳播有限公司）

陸弈靜【丁怡境】／公視人生劇展-3天2夜（報名單位：浩溥電影有限公司、製作單位：浩溥電影有限公司）

謝俊慧／公視人生劇展 淚滴卡卡（報名單位：視覺張力文創事業有限公司、製作單位：視覺張力文創事業有限公司）

◎迷你劇集（電視電影）新進演員獎

王渝屏／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

王渝萱／你的孩子不是你的孩子-孔雀（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

梁湘華／公視人生劇展 最美的風景（報名單位：野火娛樂製作有限公司、製作單位：野火娛樂製作有限公司）

黃泰維／閃焰假面（報名單位：伏流映像製作有限公司、製作單位：伏流映像製作有限公司）

劉修甫／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

◎戲劇節目導演獎

王小棣／20之後（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）

林君陽／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）

林宏杰／客家劇場-日據時代的十種生存法則（報名單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）

葉天倫／雙城故事（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）

廖士涵、郭春暉／種菜女神（報名單位：安澤映畫有限公司、製作單位：安澤映畫有限公司）

◎迷你劇集（電視電影）導演獎

施立／野雀之詩（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

許肇任／憤怒的菩薩（報名單位：貝唐賀電影有限公司、製作單位：貝唐賀電影有限公司）

陳慧翎、余慧君／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

詹淳皓／公視人生劇展第一響槍（報名單位：英傑哆股份有限公司、製作單位：英傑哆股份有限公司）

鄭文堂／奇蹟的女兒（報名單位：綠光全傳播有限公司、製作單位：綠光全傳播有限公司）

◎非戲劇類節目導演獎

白心儀、林奕勳、李孟唐／地球的孤兒（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

柯金源／紀錄觀點 前進（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

楊守義、STEFANO CENTINI／透視內幕 衛武營國家藝文中心（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）

劉嵩／農村的遠見（報名單位：寶花傳播有限公司、製作單位：寶花傳播有限公司）

盧曉筠／臺灣部落寶藏第2季（報名單位：新加坡商全球紀實有限公司台灣分公司、製作單位：Discovery 頻道）

◎非戲劇類節目導播獎

李麗芳／台視17Q（報名單位：臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司／英屬維京群島商麻吉一七股份有限公司臺灣分公司）

周天麟／公視表演廳 代孕城市（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

梁遠毅／音樂Band Band Band（報名單位：風雅娛樂行銷有限公司、製作單位：風雅娛樂行銷有限公司）

陳星鳳／台灣金頌（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司）

黃慧娟／公視表演廳 預期未來 龔鈺褀創作音樂會（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

◎戲劇節目編劇獎

王小棣、溫郁芳、張可欣、陸儀、吳怡靜、許景惠／20之後（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）

吳宏智／菜頭梗的滋味（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

呂蒔媛／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）

陳怡妤、林佳慧、陳玲慧、范芷綺、葉丹青、葉天倫／雙城故事（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）

陳南宏、吳岱芸、徐凱嘉、林宏杰、吳宗叡／客家劇場-日據時代的十種生存法則（報名單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）

◎迷你劇集（電視電影）編劇獎

吳宗叡、陳南宏／公視新創短片-最後一次溫柔（報名單位：魔幻時刻電影有限公司、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

莊翔安／媽媽桌球（報名單位：前景娛樂有限公司、製作單位：前景娛樂有限公司）

澎恰恰、周以文／眾神的停車位（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司／傑鼎傳播有限公司）

簡士耕／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

靳家驊／華視金選劇場-夏之橘（報名單位：創藝玖玖電影製作有限公司、製作單位：創藝玖玖電影製作有限公司）

◎自然科學及人文紀實節目主持人獎

白心儀／地球的孤兒（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

吳奕蓉／幕後有藝思（報名單位：客家電視台、製作單位：春河劇團事業有限公司）

呂捷、王偊菁／呂讀台灣（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

阮安祖／在台灣站起 New Face in Taiwan（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

簡上仁／福爾摩沙音樂廳（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司）

◎兒童少年節目主持人獎

Lan-pao【薛紀綱】／Kakudan時光機（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

小兵【薛紀綱】、王湘涵、亞里【廖敏君】／下課花路米-博物館大驚奇（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

王伯源／伯源哥哥的祕密屋（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

向日葵【向盛言】／小O事件簿（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

香蕉哥哥【林掄元】、左左【謝佐妮】、右右【謝佑妮】／就是要PLAY（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：紅火創意有限公司）

◎生活風格節目主持人獎

Alana／Follow Alana 愛遊世界（報名單位：晴雅數位傳播股份有限公司、製作單位：晴雅數位傳播股份有限公司）

大霈【李霈瑜】／水下三十米（報名單位：動能意像製作有限公司、製作單位：動能意像製作有限公司）

王少偉／台灣第一等（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司）

李四端／四端紅人會（報名單位：台灣優視媒體科技股份有限公司、製作單位：台灣優視媒體科技股份有限公司）

陳濂僑、王曉書、李佳吉／聽聽看（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

◎綜藝節目主持人獎

吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】／綜藝大熱門（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）

浩子【謝炘昊】、乱彈阿翔【陳泰翔】／台灣金頌（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

曾國城、巴鈺／一袋女王（報名單位：香港商福斯傳媒有限公司台灣分公司、製作單位：全富傳播股份有限公司）

黃子佼、卜學亮／超級同學會（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：亞果娛樂事業有限公司）

蕭敬騰、林宥嘉、Lulu【黃路梓茵】／聲林之王（報名單位：量子娛樂製作股份有限公司、製作單位：量子娛樂製作股份有限公司）

◎益智及實境節目主持人獎

吳宗憲、KID【林柏昇】、小鬼【黃鴻升】／綜藝玩很大（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）

胡瓜【胡自雄】、瑪莉亞【葉欣眉】／歡樂智多星（報名單位：香港商福斯傳媒有限公司台灣分公司、製作單位：友松娛樂股份有限公司）

浩子【謝炘昊】、阿翔【陳秉立】／綜藝新時代（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／大藝娛樂企業有限公司）

楊貴媚、SOAC、張軒睿／阮三个（報名單位：用力拍電影有限公司、製作單位：用力拍電影有限公司）

黄子佼、吳姍儒／一呼百應（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

◎戲劇類節目攝影獎

王逸帆／公視學生劇展-無塵之地（報名單位：瀞擎藝術有限公司、製作單位：瀞擎藝術有限公司）

高子皓、陳克勤、古曜華／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）

趙冠衡／靈佔（報名單位：尚尚國際多媒體製作有限公司、製作單位：尚尚國際多媒體製作有限公司 ）

韓紀軒／憤怒的菩薩（報名單位：貝唐賀電影有限公司、製作單位：貝唐賀電影有限公司）

簡正傳、簡新祐／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

◎非戲劇類節目攝影獎

何明瑞、吳政儒／農村的遠見（報名單位：寶花傳播有限公司、製作單位：寶花傳播有限公司）

李景白、黃駿樺／水下三十米（報名單位：動能意像製作有限公司、製作單位：動能意像製作有限公司）

張永明／臺灣部落寶藏第2季（報名單位：新加坡商全球紀實有限公司台灣分公司、製作單位：Discovery 頻道）

楊守義、呂世民、陳毅軒、王志仁、萬俊明／透視內幕 衛武營國家藝文中心（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）

楊守義、彭之軒、LUCAS KAO、陳耀寬、凌柏瑋／透視內幕 棲蘭秘境馬拉松（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）

◎戲劇類節目剪輯獎

吳姿瑩／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

李俊宏／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）

李培㚤／公視學生劇展-無塵之地（報名單位：瀞擎藝術有限公司、製作單位：瀞擎藝術有限公司）

林均珮、張家銘／人際關係事務所（報名單位：小紅帽映像有限公司、製作單位：歐銻銻娛樂有限公司／小紅帽映像有限公司）

陳博文／握三下，我愛你（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：華文創股份有限公司）

◎非戲劇類節目剪輯獎

林植青／透視內幕 棲蘭秘境馬拉松（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）

林植青／透視內幕 衛武營國家藝文中心（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）

洪瑞憶／呦呦自在楊英風（報名單位：符號文化股份有限公司、製作單位：符號文化股份有限公司）

陳巧薇／樹說新語（報名單位：客家電視台、製作單位：久藝傳播有限公司）

廖榮祺／音樂Band Band Band（報名單位：風雅娛樂行銷有限公司、製作單位：風雅娛樂行銷有限公司）

◎音效獎

周震／野雀之詩（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

高偉晏、孫紹庭、黃偉恆、陳彥竹、陳亦偉／魂囚西門（報名單位：大聲創意國際事業有限公司、製作單位：大聲創意國際事業有限公司）

高偉晏、張劭庭、嚴唯甄／公視新創短片-最後一次溫柔（報名單位：魔幻時刻電影有限公司、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

楊以瑄、王希文／公視新創短片《年尾巴》（報名單位：幸運星電影製作有限公司、製作單位：幸運星電影製作有限公司／鍾禧資產管理有限公司）

魏如萱、史旻玠、鄭元凱／你的孩子不是你的孩子-媽媽的遙控器（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

◎燈光獎

丁海德／憤怒的菩薩（報名單位：貝唐賀電影有限公司、製作單位：貝唐賀電影有限公司）

李奇祥／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

李麟／公視新創電影-無法辯護（報名單位：正派映像有限公司、製作單位：正派映像有限公司）

許世明／靈佔（報名單位：尚尚國際多媒體製作有限公司、製作單位：尚尚國際多媒體製作有限公司）

葉明廣／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）

◎美術設計獎

尤稚儀／野雀之詩（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

吳若昀、黃明仁、賴琬婷、王重治、姚良奇、林佳齡／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

張軼峰／奇蹟的女兒（報名單位：綠光全傳播有限公司、製作單位：綠光全傳播有限公司）

陳昱翔、蔡佩蓁／公視學生劇展-無塵之地（報名單位：瀞擎藝術有限公司、製作單位：瀞擎藝術有限公司）

羅文璟、潘胤余／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）

◎節目創新獎

台灣特有種（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

我們與惡的距離（參賽單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）

時光台灣（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

電視音樂專輯（參賽者：羅亦娌、郭延恭、黃介筠、謝淯羽、劉法蓉、製作單位：客家電視台）

聲林之王（參賽單位：東森新媒體控股股份有限公司、製作單位：量子娛樂製作股份有限公司）

◎特別獎項（得主）

終身成就獎─張小燕女士

(中時電子報)