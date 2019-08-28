第54屆電視金鐘獎將於今（28）日下午2點揭曉，今年度最夯、被譽為「台劇天花板」的神劇《我們與惡的距離》能入圍幾項也是外界關注焦點。該劇主角溫昇豪上午擔任「認養一畝香草田」公益計劃起跑活動大使時被問及此事，他詫異表示「根本不知道是今天公佈」，並淡然地說：「有就有，沒有就沒有。本來沒有想法，但突然被問後，害我開始有點在意。

溫昇豪今年分別以《與惡》報名男配角、《雙城故事》報名男主角獎，他坦言前兩天有夢到「金鐘獎都沒有入圍」，可能自己外在意識沒注意此事，但是潛意識還是在意吧。他過去曾是金鐘入圍常客，2008年開始連續4年入圍，可惜都鎩羽而歸，2011年最後一次入圍至今，就沒再入圍過，但他表示，對他來說2016年入圍國際艾美獎，反而意義深刻，也是更大的榮耀，「那次對我來說是更大的里程碑，是華人唯一入圍者，榮耀更大」。

《我們與惡的距離》是年度大戲被看好是金鐘獎入圍大贏家。（公視）

但他也坦言，金鐘獎對我們來講還是有指標性意義，「尤其這幾年台灣影視又重新復甦，台商8000億資金回流，很多金主苦無投資項目，我很希望能鼓勵這些台商企業來投資文創產業，因為台灣影視產業目前是好的多頭市場。台劇的國際能見度變高，以前好像只有2300萬人看，現在有許多境外頻道加入，ㄍ 受眾超過20億人口，影響力很大，所以企業主們真的可以考慮」！

他自己是以《與惡》男配角，認為這部戲誰入圍都一樣，「這根本就是群戲，沒有主從關係，沒有誰非誰不不可，每個人都很值得期待」，他也無法預測或看好誰，因為評審口味是很主觀的，表演就是主觀認定，每年評審喜歡口味都不同，但這部戲做到讓社會關注，展現出台灣創作力豐沛，讓許多人知道台灣影視產業值得投資，「它的成功讓很多企業主開始關注，就像我週六要跟一位企業主談，對方就是受了《與惡》感動，期待可以吸引更多企業來投資影視產業。」

他說拍完《俗女養成記》後感觸特別深，這部戲引起很大迴響，但其實還可以拍得更好，只是受限於資金不足，兩位導演陳長綸、嚴藝文賠了很多錢用心在製作這部戲，如果能有更多一點的資金，或許攝影、燈光或給演員的酬勞等條件就會更好。

(中時 )